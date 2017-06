Arnold Schwarzenegger: la défense de l'environnement dépasse le clivage droite-gauche

L'acteur et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger a appelé chacun à participer à "la croisade environnementale" car dans ce domaine "ce n'est pas la droite contre la gauche", à l'issue d'un entretien vendredi avec le président français Emmanuel Macron.

"Tout le monde doit se réunir et il est absolument impératif que nous n'en fassions pas une question politique", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas la droite contre la gauche parce qu'il n'y a pas d'air libéral ou d'air conservateur. Nous respirons tous le même air. Il n'y a pas d'eau libérale ou d'eau conservatrice, nous buvons tous la même eau".

Un peu plus de trois semaines après l'annonce par le président Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, Arnold Schwarzenegger a souligné que "tous les pays doivent travailler ensemble". "Non seulement au niveau national" mais aussi à celui "des États (fédérés), des provinces et des villes, tous doivent travailler ensemble, le secteur privé, le secteur public, le secteur universitaire, le secteur financier", a insisté le fondateur de l'organisation R20, qui regroupe des gouvernements régionaux.

"Nous avons parlé de la façon dont nous pouvons travailler ensemble et de la façon dont nous pouvons renforcer (...) le mouvement environnemental, et de la façon dont nous pouvons faire en sorte que tout le monde fasse partie de cette croisade environnementale", a ajouté Arnold Schwarzenegger.

Il a salué en Emmanuel Macron "un dirigeant formidable" pour la France "et pour le monde" notamment pour les questions environnementales. L'environnement "nous passionne tous les deux", a-t-il assuré.