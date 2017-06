Arrivée à Roissy du corps de la Française tuée dans un attentat en Colombie

Le corps de Julie Huynh, la Française de 23 ans décédée dans l'attentat contre un centre commercial de Bogota en Colombie le 17 juin, a été rapatrié lundi à l'aéroport parisien de Roissy, ont indiqué des sources aéroportuaires.

Le vol Air France, dans lequel voyageait aussi la "mère blessée et la soeur" de la jeune femme, s'est posé vers 14H00, a indiqué l'une de ces sources. Des membres de leur famille étaient présents pour les accueillir, selon une deuxième source.

L'explosion du 17 juin dans les toilettes du centre commercial Andino avait tué trois femmes de 23, 31 et 41 ans et fait huit blessés.

Julie Huynh était depuis février bénévole pour l'ONG "Projeter sans frontières". Elle travaillait avec de jeunes déplacés à cause de la violence dans ce pays déchiré par un conflit armé long d'un demi-siècle, le plus ancien d'Amérique latine, mais en passe d'être réglé avec la poursuite de négociations de paix.

L'attaque du 17 juin, non revendiquée et inhabituelle ces dernières années dans la capitale, avait causé un choc en Colombie, en plein chemin vers la paix avec ses deux guérillas : les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxiste), avec lesquelles un accord a été signé en novembre, et l'Armée de libération nationale (ELN, guévariste), avec laquelle des négociations sont en cours.

Les deux guérillas ont condamné immédiatement cet acte, disant suspecter des opposants au processus de paix d'en être les instigateurs.

Neuf personnes ont été interpellées en Colombie pour leur implication présumée dans cette attaque. Au moins huit d'entre elles sont soupçonnées d'appartenir au groupuscule extrémiste Mouvement révolutionnaire du Peuple (MRP).