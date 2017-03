"Arrosés comme des lapins": témoignages au procès du meurtre d'un policier

"Le souvenir que j'ai, c'est les détonations, la voiture secouée, le pare-brise qui vole en éclats. J'ai senti de l'acharnement", a témoigné mardi le policier Christophe Cotte au procès devant les assises des Bouches-du-Rhône du meurtre d'un de ses collègues en 2011 à Vitrolles.

"Ça valait vraiment pas la peine, c'est triste. Pourquoi ils ont pas cavalé, rafalé en l'air? Ils n'ont pas respecté les règles", a affirmé M. Cotte, policier de la BAC d'Aix-en-Provence et conducteur de la voiture dans laquelle a été mortellement blessé Eric Lalès en 2011, suite à une série de cambriolages et à une course-poursuite meurtrière.

Cinq hommes comparaissent à Aix-en-Provence pour leur implication présumée dans cet homicide. Parmi eux Jean-Baptiste Dominici, Jean Bengler et Bruno Bonati encourent la prison a perpétuité.

Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2011, plusieurs hommes à bord d'une Audi et d'une BMW volées dérobent dans trois magasins des milliers d'euros d'alcool et de produits surgelés, en prévision des fêtes de fin d'année.

"Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'on les suivait ils ont accéléré. Quand j'ai compris qu'ils tiraient je me suis baissé et j'ai appuyé sur l'accélérateur", a témoigné M. Cotte, en larmes. "Ils nous ont arrosés comme des lapins" à la kalachnikov, a ajouté Christophe Farella, également sur place ce soir là pour la BAC de Margnane.

"Je sens que j'ai les pneus crevés, puis je lève la tête et je vois Eric, et je pense à ses filles, j'ai tout de suite pensé à ses filles", a ajouté M. Cotte, précisant qu'il avait travaillé quatre ans avec Eric Lalès, décédé de ses blessures le 8 décembre. "Il continuait à respirer, on entendait un râle".

"Je suis choqué", a-t-il déclaré, lui même touché par des éclats de balle. "Je ne comprends pas pourquoi ils nous ont tiré dessus, on n'a pas été menaçants, rien. Ce n'est pas normal de faire ça, rien ne peut le justifier. Moi, j'ai trois enfants, je ne suis plus le même père, je ne suis plus le même mari."

Le président du tribunal a précisé qu'aucun policier sur place n'avait fait usage de son arme de service au moment des faits.

