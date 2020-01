Attaque de Villejuif: la compagne de l'assaillant placée en garde à vue

La compagne de l'auteur de l'attaque de Villejuif (Val-de-Marne), tué par les forces de l'ordre après avoir fait un mort et deux blessés, a été placée mardi en garde à vue pour "association de malfaiteurs terroristes", a indiqué à l'AFP une source judiciaire.

La jeune femme, avec qui l'assaillant souhaitait se marier religieusement, a été interpellée mardi midi à son domicile de Palaiseau (Essonne), où a eu lieu une perquisition il y a quelques jours, selon une source proche de l'enquête. Tous deux s'étaient convertis à l'islam.

D'après Le Parisien, la jeune femme est soupçonnée d'avoir voulu commettre une action violente contre les forces de l'ordre.

Nathan C., âgé de 22 ans et souffrant de problèmes psychiatriques, a été abattu vendredi après avoir frappé avec un couteau plusieurs personnes dans un parc de Villejuif (Val-de-Marne), tuant un passant et blessant deux femmes.

A l'issue des premières investigations, le parquet national antiterroriste (Pnat) s'est finalement saisi du dossier, relevant la "radicalisation certaine" de l'assaillant et une "préparation organisée de son passage à l'acte".

Selon la procureure de Créteil Laure Beccuau, des témoins ont décrit une attitude d'"extrême détermination", se disant "frappés" par le "calme apparent" du jeune homme, qui est passé à l'acte aux cris constants d'"Allah Akbar!".

D'après les premiers éléments de l'enquête, ce dernier a d'abord épargné un promeneur parce qu'il était musulman, avant de s'attaquer à un couple, tuant l'homme au niveau du coeur et blessant grièvement sa femme de 47 ans, puis une joggeuse, touchée au niveau du dos.

Décrit par sa famille comme "brillant intellectuellement", Nathan C. faisait l'objet d'un suivi psychiatrique "depuis l'âge de 5 ans". Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises et était sorti d'un établissement en mai dernier avant d'arrêter son traitement en juin, selon Mme Beccuau.