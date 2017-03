Attentat de Londres: la Tour Eiffel éteinte dès minuit en hommage aux victimes

La Tour Eiffel sera éteinte mercredi soir dès minuit en hommage aux victimes de l'attaque terroriste de Londres, a annoncé à l'AFP la Mairie de Paris.

Cette décision a été prise par la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, après l'attentat, qui a fait au moins trois morts, outre l'assaillant qui a été tué, et au moins 20 blessés mercredi près du Parlement britannique à Londres.

Par ailleurs, dans un communiqué publié un peu plus tôt, Mme Hidalgo a adressé sa "solidarité" à son homologue londonien, Sadiq Khan, en soulignant que "Paris et Londres ont des liens étroits d'amitié, qui n'ont eu de cesse de se renforcer au fil des dernières décennies".

Les deux capitales européennes "partagent un même amour de la liberté et un même attachement à la démocratie" et "ce sont deux villes tolérantes et cosmopolites, ouvertes sur le monde, qui puisent leur force dans leur diversité", a-t-elle souligné.