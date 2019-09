Au Quai Branly, des visiteurs émus saluent Jacques Chirac

Gratuit jusqu'au 11 octobre en hommage à Jacques Chirac, le musée parisien du Quai Branly accueillait samedi des visiteurs venus pour l'art mais aussi pour saluer la mémoire de l'ancien président, à l'origine de sa création.

"Je suis un petit peu émue, excusez-moi", avoue Akila venue "pour rendre hommage à Monsieur Jacques Chirac", "ses passions pour Paris, ce vieux pays dans toute sa diversité".

"C’est un homme d’Etat qui a refusé la guerre, qui a reconnu notre implication dans les affres du passé, qui était épris de toutes les civilisations", ajoute la visiteuse, interrogée par un journaliste de l'AFP.

Gratuité, drapeaux en berne, livre d'or et grandes photos de l'ancien président, le musée veut ainsi s'associer à l'hommage de la Nation à l'ex chef d'Etat.

"Je suis venu pour passer un petit moment juste pour me souvenir du président", explique Jean-Marie, un autre visiteur. "Il y avait beaucoup d’oeuvres et beaucoup de choses à découvrir".

"Le musée est gratuit, et je suis de passage uniquement pour la journée et du coup je vais en profiter", note Pascale pour qui la gratuité est "une idée formidable".

Pour Hakim, "il n’y a pas meilleur moment pour visiter ce musée".

Passionné par les arts premiers et les civilisations lointaines, Jacques Chirac a voulu et porté le musée du Quai Branly pour défendre les cultures et les peuples menacés par la mondialisation.

Réalisation culturelle majeure de sa présidence, ce musée a été rebaptisé "Quai Branly-Jacques Chirac" pour ses dix ans en juin 2016.

L'établissement propose depuis mardi une exposition temporaire consacrée aux acquisitions faites depuis 1998, date de création de l'établissement public du musée, qui a lui-même été ouvert en 2006.

Cette exposition, qui a débuté deux jours avant la mort de Jacques Chirac, "c'est vraiment sa collection, la collection qui a commencé en 1998 quand il a lancé le musée du Quai Branly", a souligné le président du musée, Stéphane Martin, vendredi matin sur Europe 1.