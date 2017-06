Bac philo: "Dans cinq minutes, c'est le calvaire qui commence"

"Là, le stress, il monte. Il est quelle heure?" Au lycée Jean de La Fontaine à Paris, à quelques minutes du coup d'envoi du bac, Hugo, 17 ans, tente de plaisanter avec ses copains pour décompresser avant la première épreuve redoutée de philosophie.

"Mais dans cinq minutes, c'est le calvaire qui commence, le début d'un marathon !", lâche l'adolescent de terminale ES, en short et tee shirt, alors que les températures commencent déjà à grimper dans la capitale.

Il avoue ne pas avoir beaucoup révisé la philo qui n'a pas, pour lui, "un coeff' très élevé". "On est beaucoup à avoir juste revu les concepts de base", se rassure-t-il. "Et même ceux qui ont révisé à fond ont peur des notes parce qu'elles peuvent varier énormément en fonction du prof qui corrige".

Peu avant l'épreuve, devant ce lycée situé dans le 16ème arrondissement de Paris, Jade, 19 ans, en terminale L, compulse encore des fiches de révision sur bristol rose: "Je revoie les chapitres qu'on n'a pas bien étudiés pendant l'année. On a eu quelques soucis avec le prof… Du coup, ça a été le bourrage de crâne pendant une semaine".

"J'attends d'avoir le sujet, j'ai un peu hâte de savoir sur quoi on va tomber; j'aimerais bien +autrui+", glisse-t-elle.

La notion philosophique du travail semble inspirer les élèves de terminale ES parce qu'elle est "reliée à d'autres notions étudiées dans l'année" dit Anna, 18 ans. Mais elle préférerait plancher sur la "liberté": "on est souvent confronté à cette question dans la vie de tous les jours".

Camille, 18 ans, en terminale dans un lycée privé hors contrat du 16ème, redoute de son côté une question sur "l'espace temps". Mais elle se veut confiante: "Je me dis que je suis prête, j'ai appris la méthode de la dissertation et je connais suffisamment de citations d'auteurs pour en remplir ma copie".

- 'Pas jouer avec le feu'-

Isolé sur un banc, Richard, 19 ans, essaye, lui, de se concentrer.

Il passe le bac en candidat libre pour la seconde fois, en section ES, après un échec l'an dernier, en terminale S. Pour lui, c'est "une sensation un peu bizarre": "Je me rends compte seulement aujourd'hui que je repasse le bac parce que j'ai révisé tout seul. Je vais faire de mon mieux".

Il dit avoir "moins d'appréhension que l'an dernier".

L'année dernière, il avait écopé d'un 8 en philo. Là, il vise "au moins 10". "La philo, c'est l'épreuve où tout le monde stresse", mais selon lui, "le pire est à venir: l'histoire-géo", en raison de son gros coefficient.

Dans son sac, il a pris "de quoi réviser +en mode dernière minute+: des annales et un bled". "Je vais essayer de rester les 4 heures, faut pas jouer avec le feu cette année".

Julien, 19 ans, vérifie sur un tableau sa salle d'examen puis trottine, en jogging, vers l'escalier qui le mène à la classe. "On nous met la pression avec le bac depuis qu'on est petit et là on y est, donc c'est quand même un peu stressant", avoue-t-il. Il espère que "le stress va retomber" quand il aura "la copie entre les mains".

Avant l'heure H, Marianne Dodinet, la proviseure du lycée, donne les dernières consignes: tous les sacs sur l'estrade, pas de portable ou de montres connectées et interdiction de sortir pendant la première heure d'épreuve.

"Pendant cette première heure, des retardataires peuvent encore arriver, donc c'est pour éviter les fuites", explique-t-elle.

Puis c'est le top départ, donné par un surveillant: "Il est 8 heures. Vous pouvez retourner vos copies, vous avez 4 heures".