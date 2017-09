Bergé et Saint Laurent, une relation d'amour et d'affaires

Le nom de Pierre Bergé est indissociable de celui d'Yves Saint Laurent, son compagnon pendant cinquante ans, couturier de génie qu'il a aimé, soutenu et conduit à la gloire en bâtissant avec lui une maison devenue légendaire.

C'est en 1958 que Pierre Bergé, alors amant du peintre Bernard Buffet dont il gère les intérêts, rencontre Yves Saint Laurent. Le jeune couturier vient de présenter sa première collection pour la maison Christian Dior, où il a succédé au fondateur décédé brutalement.

L'histoire débute lors d'un dîner organisé dans un restaurant parisien par une amie commune, Marie-Louise Bousquet : entre le créateur de génie timide et l'entrepreneur déterminé et plein d'assurance, c'est le coup de foudre.

"Avec Yves, les rôles étaient distribués dès le début. Je l'ai aimé pour sa fragilité, pour sa difficulté à appréhender le quotidien. J'ai donc constamment endossé un rôle paternel", expliquait Pierre Bergé au magazine de mode Numéro en 2016.

Quand Saint Laurent est écarté de la direction artistique de Dior, Bergé et lui décident de lancer leur propre maison, Yves Saint Laurent, en 1961. Commence alors une longue collaboration : à Saint Laurent la création, à Bergé la direction des affaires.

Le succès du couturier, qui a révolutionné la garde-robe féminine et créé le célébrissime smoking pour femmes, ne se démentira pas, dès la présentation de la première collection de la griffe en 1962, jusqu'au défilé d'adieu du créateur en 2002.

- Des hauts et des bas -

Ces deux passionnés de musique et d'opéra bâtissent aussi une collection d'art privée exceptionnelle à partir du début des années 1960, dispersée lors d'un vente en 2009. Amoureux du Maroc, pays qu'ils avaient découvert en 1966, ils avaient acquis en 1980 le Jardin Majorelle à Marrakech.

"Je sais que je n'oublierai jamais ce que je te dois, et qu'un jour j'irai te rejoindre sous les palmiers marocains", avait déclaré Pierre Bergé en juin 2008, lors des obsèques de Saint Laurent. "Je veux te dire mon admiration, mon profond respect et mon amour".

Une histoire d'amour qui a survécu à des hauts et des bas, des disputes liées à la vie nocturne agitée du couturier, dépressif, consommateur d'alcool et de drogue, et aux infidélités, notamment celle d'Yves Saint Laurent avec le sulfureux Jacques de Bascher, qui fut aussi le compagnon de Karl Lagerfeld.

" Bien sûr, on a eu des infidélités sexuelles, beaucoup ! Mais ce sont des propos bourgeois... Ce qui nous soudait était tellement plus important !", estimait Pierre Bergé dans Paris-Match en 2014.

Leur relation, qui a inspiré un documentaire en 2010, "L'Amour fou", signé Pierre Toretton, a aussi été évoquée dans deux films sortis en 2014 et consacrés au couturier, l'un, celui de Jalil Lespert, étant adoubé par Pierre Bergé, contrairement à celui de Bertrand Bonello.

Avec la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, l'homme d'affaires n'a eu de cesse de faire vivre l'oeuvre de son ancien compagnon, avec qui il s'était pacsé. Il disparaît peu avant l'aboutissement d'un projet majeur, les deux musées consacrés à Yves Saint Laurent qui doivent ouvrir en octobre à Paris et à Marrakech.

C'est son mari, le paysagiste américain Madison Cox, qui doit lui succéder à la tête de la Fondation.