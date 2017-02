Bernard Pivot passe aux aveux

Bernard Pivot, le président de l'académie Goncourt, s'amuse avec ses souvenirs dans "La mémoire n'en fait qu'à sa tête" (Albin Michel), un livre facétieux, sensuel et savant qui lui ressemble drôlement.

La mémoire "n'est pas la partie la plus vaillante de ma petite personne", confie le plus célèbre des journalistes littéraires, créateur d'"Apostrophes" et "Bouillon de culture".

"Imprévisible et capricieuse, elle aime bien cependant déclencher sur moi des ricochets semblables à ceux obtenus par ces petites pierres plates que je faisais rebondir sur la surface étale des étangs et des rivières de mes jeunes années".

Composé de courts chapitres s'ouvrant souvent sur des déclarations d'écrivains, le livre (parution le 2 mars) raconte comment une phrase, lue au hasard dans un livre, peut parfois faire remonter à la surface des souvenirs enfouis. Comme il avait déjà eu l'occasion de le faire dans "Les mots de ma vie" (2011), Bernard Pivot, 81 ans, se dévoile avec malice et sans m'as-tu-vu.

On ne le croit pas du tout - sa vie prouve le contraire - quand il évoque sa supposée paresse, on sait qu'il dit vrai en revanche quand il parle de sa gourmandise, de la volupté d'un cigare, de la passion du football (à Geoffroy-Guichard) ou de l'amour des femmes et de leurs appas.

On se désole avec lui qu'une "cousine lointaine" n'a jamais répondu à sa lettre enfiévrée. "Cela fait soixante et un ans que j'attends sa réponse. Ce doit être non, probablement". On se souvient comme Pivot "des baisers restés sur les lèvres". On rit de sa trouvaille, quand jeune journaliste au Figaro littéraire, il eut l'idée de remplacer l'expression alors prohibée "faire l'amour" par "pratiquer la géométrie dans les spasmes".

Il y a des pages poignantes quand il parle de ses "pauvres morts", ses parents, et qu'il estime, sévèrement, leur fournir "plus de motifs de me blâmer que de raisons de me complimenter".

Il raconte aussi le baiser sur les lèvres d'un garçon "pas mal" quand il était pensionnaire chez les frères du Sacré-Coeur à Lyon ou comment il refusa - au nom du principe de Peter - de prendre la direction d'une chaîne de télévision.

Il y a aussi une révélation de taille. Bernard Pivot avoue avoir invité sur le plateau d'"Apostrophes" une poétesse dont il était l'amant depuis six mois! Pour découvrir le nom de la jeune femme on se précipitera, toute affaire cessante, au chapitre "Une Apostrophes de rêve".