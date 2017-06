"Biens mal acquis": le tribunal aborde le fond du dossier

Le tribunal correctionnel de Paris a commencé mercredi à aborder le fond du dossier au procès du vice-président de Guinée équatoriale Teodorin Obiang dans l'affaire des "biens mal acquis".

En début d'audience mercredi, le tribunal a annoncé qu'il statuerait sur des points de procédure soulevés par la défense en même temps que sur le fond du dossier.

Fils du président Teodoro Obiang, l'ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts promu vice-président par son père, Teodorin Obiang, bientôt 48 ans, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption.

M. Obiang, absent mais représenté par ses avocats devant le tribunal, encourt jusqu'à dix ans d'emprisonnement et une amende qui pourrait atteindre quelque 50 millions d'euros.

L'enquête, ouverte après des plaintes des associations Sherpa et Transparency International, a mis au jour son patrimoine considérable: immeuble avenue Foch, dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, estimé à 107 millions d'euros, voitures de luxe et de sport (Porsche, Ferrari, Bentley, Bugatti), pour 7,5 millions d'euros.

Au terme de l'instruction, les juges ont estimé que son patrimoine, évalué à une centaine de millions d'euros, ne pouvait avoir été financé par ses seuls revenus officiels, 80.000 dollars par an, mais était issu "des détournements de fonds publics", de la corruption.

Lors de l'audience mercredi, la président a notamment lu la déposition de l'avocat Robert Bourgi, ancien conseiller officieux de l'Elysée pour l'Afrique.

Il avait été entendu le 6 octobre 2011, à la demande de Transparency.

Au sujet des biens mal acquis, il avait expliqué que "jamais" les présidents africains ne lui avaient "parlé de ça", a relaté la présidente.

Il avait par ailleurs notamment affirmé que le président équato-guinéen Teodoro Obiang avait remis un million d'euros à Dominique de Villepin.

Cette déposition était intervenue après les accusations de M. Bourgi, qui avait à l'époque affirmé dans la presse que des présidents africains d'ex-colonies françaises avaient versé 20 millions de dollars, transportés dans des mallettes, à M. Chirac et M. de Villepin, entre 1997 et 2005.

A la suite de ces déclarations retentissantes, une enquête avait été ouverte, avant d'être classée sans suite en novembre 2011, car les allégations de M. Bourgi ne comportaient aucun élément de preuve susceptible de motiver des investigations, avait-on expliqué à l'époque de source judiciaire.