Blanchiment d'argent: des chiens renifleurs de billets pour aider les douaniers

Goran, labrador noir âgé de six ans, est formel: l'argent a bel et bien une odeur. Depuis un an et demi, cet atout canin des douanes du Haut-Rhin intervient aux côtés des douaniers pour détecter l'argent sale en transit grâce à son flair.

Dans les allées de l'aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse, et sous la férule de son maître Thierry, contrôleur des douanes, Goran déambule pour repérer "des volumes conséquents" d'argent non-déclaré à la frontière. "Le billet de banque, cela a une odeur spécifique en fonction de l'encre utilisée. Notre travail, c'est de faire comprendre au chien qu'il doit trouver de la quantité", résume l'agent, maître-chien depuis 1991.

Sans laisse, Goran se déplace calmement, de valise en sac à main, reçoit quelques caresses, lève le museau, renifle, mais continue son chemin. Le labrador, race "rassurante pour la population", suivi par Thierry et 2 équipiers en retrait, interrompt sa patrouille devant un bureau de change avant de repartir. "Il doit y avoir quelques odeurs qui circulent", dit en souriant Thierry.

Un sac à dos orange, posé aux pieds d'un homme assis sur un banc du hall de départ, attire bientôt la truffe du "douanier canin". Appliqué, il procède au "marquage actif modéré" du bien suspect: il le renifle vigoureusement avant de le gratter avec ses pattes.

Les agents interviennent et découvrent à l'intérieur du sac une brique compacte de confettis, "plus de 1.000 billets de 50 euros broyés". Cet exercice, préparé par Thierry, est un succès. En guise de récompense, Thierry tend à Goran son doudou préféré que le chien s'empresse d'aller mâchouiller quelques mètres plus loin, perdant aussitôt son intérêt pour le numéraire.

"On travaille ensemble depuis 5 ans", avance Thierry. "Les voyageurs s'attendent davantage qu'on cherche de la drogue que de l'argent, mais Goran sait faire les deux". Et les techniques pour dissimuler la contrebande sont sensiblement identiques, selon l'équipe de douaniers.

Un "cash dog" pionnier

"Il y a en a qui cachent les billets dans des sachets d'épices, dans du chocolat, d'autres qui cousent l'argent sur leurs vêtements. Certains avalent ou se les introduisent dans le rectum", explique Isabelle, chef d'équipe.

L'aéroport de Bâle-Mulhouse n'est pas le seul terrain d'opération du duo. Goran est le seul "cash dog" des douanes du Grand Est - pour une quinzaine en France -.

Thierry et son chien, "colocataires" dans la vie, prêtent aussi main forte aux différentes brigades douanières du département. Sur l'autoroute, Goran a trouvé 13.000 euros en coupures de 50, cachés dans la cabine d'un poids lourd il y a quelques mois. "Un gros coup. La plupart des découvertes se situent entre 7.000 et 8.000 euros, accompagnés de stupéfiants. Donc qu'on peut lier directement au trafic", explique-t-il.

Le labrador de 35 kg fait partie des pionniers d'un programme lancé en février 2016 par les douanes françaises, "inspiré par les Allemands et les Tchèques". "Les grosses sommes d'argent liquide non-déclarées permettent de remonter à tout un tas d'affaires, principalement liées au trafic de drogue", explique-t-on à la Direction générale des douanes.

Goran, formé à la détection de stupéfiants dès l'âge de 3 mois, a suivi un stage de 15 jours, consistant à renifler des billets neufs vendus par la Banque de France ou des vieux, compactés en briques de confettis. Des exercices de mise en situation, avec récompense à la clef -le fameux doudou-, ont développé ses capacités de marquage.

Désormais, l'entraînement continue sur le terrain. "Parfois le chien devient trop sensible et marque également les petites sommes. Les réglages sont permanents", avance Thierry. Des efforts qui payent. Près de Bayonne, en mars, un autre "cash dog" a détecté plus de 650.000 euros cachés dans un pare-choc de voiture, un record.

La Direction générale des douanes, "satisfaite" des premiers résultats, veut porter à 21 le nombre de duos, comme Goran et Thierry, d'ici à la fin de l'année.