A Calais, Nice ou Paris, la "crise des réfugiés" se rappelle dicrètement au souvenir du gouvernement

Ici un campement, là une distribution de repas sous tension, et des arrivées qui continuent: à Paris, Calais ou Nice, la "crise des réfugiés" se rappelle sporadiquement au souvenir du nouveau gouvernement, jusqu'ici plutôt discret sur sa ligne migratoire.

Les demandes d'asile enregistrées à l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) ont augmenté de 14% au cours des quatre premiers mois de l'année. "Ce n'est en aucun cas un afflux massif mais on est sur une tendance à la hausse", explique Pascal Brice, le directeur général de l'Ofpra.

D'autant qu'à ces chiffres il faut ajouter les personnes pas encore enregistrées, parce qu'elles ont laissé leurs empreintes dans un autre pays européen, théoriquement compétent pour traiter leur demande d'asile. Ce serait le cas de quatre dossiers sur dix, selon des sources proches du dossier.

La question se cristallise en trois points du territoire.

A Calais, il y aurait "entre 400 et 450 migrants", selon François Guennoc, le président de l'Auberge des migrants, qui dénonce une pression policière accrue et des entraves aux distributions alimentaires ces derniers jours.

Un chiffre "sans commune mesure avec celui qui prévalait du temps de la Lande" (le bidonville où 7.000 personnes avaient été évacuées en octobre), mais Calais et les Hauts-de-France continuent "à être confrontés à des flux migratoires importants", estime-t-on dans l'entourage du ministre de l'Intérieur.

"Les migrants nous disent que beaucoup de monde va arriver du fait des bonnes conditions météo" et "on s'inquiète de ce qui va se passer cet été", a affirmé M. Guennoc à l'AFP.

Quelque 60.000 personnes sont arrivées en Italie depuis le début de l'année, selon le HCR (et plus de 1.700 sont mortes en mer).

A Paris, où plus de 30.000 migrants ont été pris en charge en deux ans, les exilés affluent toujours au centre humanitaire porte de la Chapelle. Malgré cela, "400 personnes" se sont de nouveau installées dehors faute de pouvoir y accéder, assurait-on vendredi au collectif solidarité migrants Wilson.

- Plus de francophones -

A Nice enfin, le président de l'association Cosi-Forum réfugiés, Jean-François Ploquin, assurait fin mai être "clairement à la limite de (ses) possibilités" d'accueil, en parlant de "flux extraordinaire".

Mais au-delà des chiffres, la situation a évolué.

"On est dans la deuxième phase de ce qui s'est passé en 2015", avec ses arrivées exceptionnelles, explique Matthieu Tardis, chercheur à l'Ifri, l'Institut français des relations internationales.

On voit désormais beaucoup de mineurs ou jeunes majeurs - 50% parmi les Erythréens et les Afghans à Calais, selon M. Guennoc. A Paris, MSF vient d'annoncer la mise en place d'un centre d'accueil pour jeunes migrants isolés à la rentrée.

"Il y a plus de francophones", essentiellement d'Afrique subsaharienne, parmi les arrivants en Italie, assure un bon connaisseur du dossier.

Et "on a aujourd'hui le cas de déboutés", ajoute M. Tardis, qui évoque le cas notamment des Afghans rejetés par l'Allemagne et tentent leur chance en France. "Il faut se poser la question: est-ce qu'on les laisse en errance ou est-ce qu'on leur donne des droits?"

"Il faut revoir d'urgence le règlement de Dublin", qui prévoit le transfert vers le pays d'Europe compétent pour la demande d'asile, estimait mardi Aurélie Radisson du Secours catholique.

Que fera le gouvernement? A Calais notamment, l'action est guidée par "deux priorités", assure-t-on dans l'entourage du ministre de l'Intérieur: "Empêcher et réprimer les atteintes à l'ordre public, assurer la sécurité" et "prévenir toute réapparition de campements et de points de fixation" d'une part.

Il s'agit d'autre part "d'assurer le respect des règles concernant le droit au séjour des migrants" avec l'"hébergement des demandeurs d'asile", l'"éloignement de ceux qui sont en situation irrégulière" et le démantèlement des filières.

Des objectifs assez proches de ceux du précédent gouvernement. Mais la nomination de Stéphane Fratacci comme directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur n'est pas passée inaperçue des associations - il avait été secrétaire général du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale sous Nicolas Sarkozy.

Une fois passées les législatives, "nous allons interpeller le gouvernement de façon collective", assure la présidente de la Cimade Geneviève Jacques.