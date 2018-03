Canal+ rouvre l'accès à TF1 pour la soirée des "Enfoirés"

Canal+ va rouvrir ce vendredi le canal de TF1 à tous ses abonnés pour la soirée des "Enfoirés", a annoncé le directeur général du groupe Maxime Saada, offrant une trêve qui ne met pas pour autant fin au conflit commercial entre les deux groupes.

"On est évidemment très attachés à Coluche et à tout ce qu'il a fait. Comme vous le savez il a été à l'antenne de Canal", a souligné sur franceinfo le dirigeant, saluant une émission à but caritatif qui réalise chaque année l'une des meilleures audiences à la télévision.

"Il est hors de question pour nous de pénaliser une cause telle que celle des Restos du coeur et de pénaliser les Enfoirés", a-t-il ajouté, sans préciser si Canal+ rebloquerait le signal à l'issue de la soirée.

Canal+ a coupé à ses clients dans la nuit du 1er au 2 mars le signal de TF1 et des autres chaînes du groupe (TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI) après des mois de négociations infructueuses sur une somme réclamée par TF1.

Depuis, la majorité des clients, qui reçoivent ces chaînes par satellite, les ont retrouvées. Mais le signal des chaînes de TF1 reste coupé pour les abonnés non-satellitaires (ADSL ou fibre).

La coupure du signal de TF1 par Canal+ a fait chuter les audiences de la première chaîne depuis le 2 mars, selon Médiamétrie.

Cette perspective menaçait également "Les Enfoirés" et inquiétait les piliers de la troupe d'artistes créée par Coluche puis menée jusqu'en 2016 par Jean-Jacques Goldman.

"Un grand merci à M. Vincent Bolloré (le patron de Vivendi, maison-mère de Canal+, ndlr) qui a eu la générosité et l'intelligence d'écouter la demande des Enfoirés et de rétablir ce soir le signal de TF1 pour que le plus grand nombre puisse regarder le show 2018 et que la campagne de dons des Restos du coeur n'en soit pas pénalisée", a twitté vendredi matin le comédien Michaël Youn.

La question est d'autant plus sensible que les audiences des "Enfoirés" ont tendance à baisser ces dernières années.

L'an dernier, parmi les meilleures audiences de TF1, le concert annuel a été suivi par 10,1 millions de téléspectateurs, soit 45,6% de part d'audience, un peu moins bien que l'édition 2016 (11 millions de téléspectateurs, 50% de part d'audience, selon les chiffres de Médiamétrie).

Dès samedi, au lendemain de la diffusion du show, le double CD et le DVD "Enfoirés 2018 : Musique!" seront mis en vente au profit des Restos du Coeur. Chaque vente assurera à l'association la distribution de dix-sept repas. L'an dernier, les fonds recueillis ont permis de distribuer 15 millions de repas.

Malgré l'annonce de cette trêve, M. Saada est resté ferme sur les positions de Canal+.

"Nos abonnés ne sont pas prêts à payer pour TF1, il faut le savoir", a-t-il répété à franceinfo. "Une chaîne gratuite doit être gratuite pour tous les spectateurs, qu'ils soient abonnés de Canal ou non", a-t-il ajouté.

TF1 et Orange, qui étaient également en conflit, ont finalement réussi à s'entendre sur un accord annoncé jeudi soir. TF1 s'est également entendu avec Bouygues Telecom (autre filiale du groupe Bouygues) et SFR mais n'a toujours rien signé avec Free.