Canicule: 20 départements ne sont plus en vigilance orange

Quarante-sept départements restaient jeudi après-midi en vigilance orange canicule et quatre en vigilance orages, a indiqué Météo France, qui a en revanche retiré 20 départements du nord et de l'ouest de son suivi.

Aisne, Ariège, Charente, Eure, Gironde, Ille-et-Vilaine, Landes, Maine-et-Loire, Mayenne, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Sarthe, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme et Vienne ne sont ainsi plus placés en vigilance orange pour canicule.

Les températures maximales jeudi montaient encore souvent entre 33 et 36°C, avec des pointes à 37°C ou 38°C de l'ouest de l'Occitanie vers le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne, la Champagne, l'Alsace. Sur l'est, jeudi est la journée la plus chaude de l'épisode caniculaire, note Météo France.

En revanche, sur les régions proches de la Manche et sur la façade ouest près de l'Atlantique, la chaleur commence à s'atténuer, à la faveur d'une rotation du vent à l'ouest.

Un rafraîchissement plus net est attendu vendredi, sauf sur le quart sud-est et près de la Méditerranée où les fortes chaleurs au contraire s'intensifieront, selon l'organisme.

Samedi, les fortes chaleurs tendront à régresser vers le sud de la vallée du Rhône.

Concernant les orages, "la ligne orageuse est pour le moment moins intense que prévue". Elle se décale vers l'est, avec une fin d'événement fixé à 20h.