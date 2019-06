Canot sur le Rhin: une fillette de 4 ans toujours recherchée samedi

Les recherches ont repris samedi matin sur le Rhin pour tenter de retrouver une fillette de 4 ans tombée à l'eau jeudi lors du chavirement d'un canot pneumatique, qui a coûté la vie à 3 trois personnes, a-t-on appris auprès de la préfecture.

A 9H00, deux embarcations ont repris les recherches en remontant les berges françaises et allemandes du Rhin depuis Strasbourg jusqu'au lieu de l'accident, qui s'est produit à environ 25 km au sud de la capitale alsacienne, à Gerstheim (Bas-Rhin).

Elles bénéficient du soutien d'un drone, permettant une "meilleure visibilité sur la zone", a précisé la préfecture. Deux "télépilotes" sont mobilisés.

Coordonnées par la compagnie fluviale de la Gendarmerie du Rhin, une unité binationale, les recherches avaient été suspendues vendredi à 17h30.

Jeudi, plus de 120 personnes, secouristes et gendarmes français et allemands, ont été mobilisées à la suite de cet accident intervenu sur un bras non canalisé du Rhin, appelé le "Vieux-Rhin", près d'une petite chute, en aval du barrage d'une centrale hydroélectrique. Quatre embarcations légères, appuyées par un hélicoptère de la police du Bade-Wurtemberg, ont continué vendredi à rechercher l'enfant disparue.

Deux adultes et deux fillettes de 4 et 6 ans se trouvaient sur le canot pneumatique qui a chaviré jeudi en fin de matinée, dans une zone interdite à la navigation.

Un homme de 29 ans et la fillette de 6 ans sont morts, ainsi qu'un de leurs proches, un homme de 22 ans resté sur la berge qui s'est jeté à l'eau pour leur porter secours.

Ces personnes, de nationalités roumaine et allemande, résidant en Allemagne, étaient venues pêcher et pique-niquer sur la berge française du Vieux-Rhin, selon la maire de Gerstheim, Laurence Muller-Bronn.