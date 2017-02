César: audience en baisse sur Canal+ avec 1,9 million de télespectateurs

La 42e cérémonie des César vendredi sur Canal+, seule soirée en clair de l'année sur la chaîne cryptée, a attiré 1,9 million de télespectateurs (10,5% de part d'audience), contre 2,5 millions en 2016, selon des chiffres de Médiamétrie.

S'y ajoutent 230.000 vues sur Dailymotion, où elle était également diffusée. Mais l'audience de cette année reste la plus basse pour cette cérémonie sur Canal+ depuis 2010.

En première partie de soirée,France 2 était la chaîne la plus suivie avec 4 millions de téléspectateurs pour son téléfilm "Les blessures de l'île" (17,4%de l'audience), suivi de "Taratata" (740.000). TF1 a réuni 3,8 millions de fans pour "Stars sous hypnose" (18,8%) qui a duré jusqu'à 23h30.

Présentée par Jérôme Commandeur, la cérémonie des César a affiché un pic d'audience de 2,3 millions à 22h40 sur Canal+, quand George Clooney a reçu le César d'honneur, et un second pic à 23h40 de 2,2 millions pour l’hommage à Jean Paul Belmondo et les 4 César les plus prestigieux de la soirée.

La cérémonie a notamment réuni 20% des abonnés de Canal+, a précisé la chaîne.