Chassé-croisé des vacances d'hiver: ralentissements dans les Alpes

La circulation se densifiait progressivement samedi matin en direction des stations des Alpes, alors que la journée est classée noire sur les routes de la région dans le sens des départs et orange dans le sens des retours, en raison du chassé-croisé des vacances d'hiver.

L'axe le plus affecté par les embouteillages était sans surprise l'A43, dans le sens des départs entre Lyon et Modane, avec environ 20 kilomètres de ralentissements cumulés sur les départements de l'Isère et de la Savoie à 10H00, selon Bison Futé.

L'autre importante difficulté pour les automobilistes se situait dans le département de la Savoie, sur la N90 entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice dans le sens des départs, avec 15 kilomètres de bouchons répertoriés. Une situation vouée à se dégrader au fil des heures.

En Isère, on circulait également difficilement sur 2 kilomètres sur l'A480 autour de Grenoble, en direction des stations de ski de l'Oisans. Enfin, dans l'Ain, on comptabilisait jusqu'à 3 kilomètres de ralentissements sur l'A40 en direction de Mâcon.

Bison Futé conseille aux automobilistes d'éviter ce samedi les grands axes en direction des stations de ski des Alpes jusqu'à 18H00, et de quitter les grandes vallées alpines après 17H00 dans le sens des retours.

Samedi dernier, un pic de 235 kilomètres de bouchons avait été atteint au niveau national. Le trafic devrait en revanche reprendre sa forme habituelle dimanche.

Ce week-end marque le début de la deuxième semaine des vacances scolaires pour la zone A et la fin pour la zone B, mais aussi le début des vacances en Belgique et aux Pays-Bas.