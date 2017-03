Cocaïne volée au "36": peine maximale requise contre l'ex-policier Guyot

Le parquet a requis mercredi la peine maximale de dix ans de prison contre l'ancien policier Jonathan Guyot, accusé du vol de 48 kg de cocaïne dans les scellés de la police judiciaire en juillet 2014.

Une confiscation des biens saisis et une interdiction définitive d'exercer le métier de policier ont également été requis contre lui.

Au terme d'un réquisitoire à deux voix de quatre heures, la procureure Aglaë Fradois a étrillé le "très grand cynisme" de Jonathan Guyot, 36 ans, qui a entraîné plusieurs de ses proches avec lui devant la justice, et sa "détermination sans faille à nier jusqu'au bout" les faits qui lui sont reprochés.

Selon la magistrate, le policier de la brigade des stupéfiants a sorti du prestigieux 36, quai des Orfèvres à Paris la cocaïne (52 kg emballage compris) au moins en trois fois, la dernière dans la nuit du 24 au 25 juillet 2014.

La procureure a critiqué la défense d'abord "délirante", voire "complotiste", puis procédurière, "éminemment factice, fabriquée de toutes pièces" de Jonathan Guyot qui, après plus de deux ans d'enquête et six demi-journées d'audience, "persiste à nier les faits", "à nier la réalité".

Le parquet a en outre requis cinq ans de prison et une confiscation des biens et comptes saisis pendant l'enquête contre Farid Kharraki, poursuivi pour avoir écoulé la cocaïne contre, dit-il, 200.000 euros.

Cet homme de 35 ans a reconnu avoir trouvé à Jonathan Guyot un "intermédiaire" pour écouler la marchandise volée.

Il avait créé la surprise en accusant à l'audience le policier d'avoir "sorti" la cocaïne, après n'avoir reconnu, pendant l'enquête, que du trafic de cannabis avec lui.

En début d'audience mercredi, ce prévenu haut en couleur a lancé à l'adresse des conseils de l'ancien brigadier des stups: "Il est six pied sous terre le client, il a qu'à plaider la folie!" "Mais vous savez pas qu'il est cuit votre client!?"

Contre les autres prévenus, le parquet a requis des peines allant d'une amende de 5.000 à 7.000 euros à une peine de trois ans de prison.

Les avocats de la défense devaient plaider mercredi soir et jeudi. Le tribunal devrait rendre son jugement vendredi.