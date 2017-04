Comment mieux lutter contre une pauvreté souvent transmise en "héritage"?

La pauvreté en France est plus "modérée" que dans d'autres pays européens mais plus qu'ailleurs, c'est un "héritage" transmis aux enfants, selon le Conseil d'analyse économique. Un constat qui devrait alerter les candidats à la présidentielle, à trois semaines du scrutin.

Quelque 8,8 millions de personnes, un peu plus de 14% de la population, vivent sous le seuil de pauvreté (environ 1.000 euros par mois).

"Le système de redistribution français a permis d'amortir en grande partie les effets de la crise de 2008 sur les plus démunis", observe le CAE, organisme de conseil indépendant placé auprès de Matignon, qui publie mardi deux notes sur la lutte contre la pauvreté.

Alors que le taux de chômage a augmenté de près de 3 points entre 2008 et 2014, à 10,3%, le taux de pauvreté a augmenté d'un point sur la même période, à 14,1%.

Parmi ses voisins, seuls les Pays-Bas font mieux que la France, tandis que Suède, Allemagne, Royaume-Uni et Italie ont des taux de pauvreté plus élevés, a souligné l'une des auteurs, Elise Huillery, devant la presse.

Le large éventail d'aides et minima sociaux "donne toujours à penser que le système coûte cher", a relevé un autre économiste, Olivier Bargain. Pourtant, la France est "complètement dans la moyenne" quand on étudie le rapport entre le coût de ces prestations et leur efficacité dans la lutte contre la pauvreté. "Il n'y a pas d'exception française".

Ce constat "plutôt optimiste" est accompagné de points plus négatifs: de nombreuses personnes ne demandent pas des aides auxquelles elles ont droit (le "non recours"), tandis que les jeunes et les familles monoparentales sont plus touchées par la pauvreté que la moyenne de la population.

Pour améliorer le système, le CAE propose d'instaurer un "revenu de base" sous conditions de ressources, qui fusionnerait dans un premier temps le RSA et la prime d'activité (aide aux travailleurs à faibles revenus).

- Pas de "grand chambardement" -

L'Allocation spécifique de solidarité (pour chômeurs de longue durée) y serait ensuite rattachée, tandis que les allocations logement, vieillesse et adultes handicapés seraient remplacées par des majorations spécifiques.

Ce revenu de base serait accessible aux jeunes de 18-24 ans qui ne vivent pas avec leurs parents, ne leur sont pas rattachés fiscalement et ne sont pas étudiants. Pour lutter contre le "non recours", son versement serait automatisé. Ses bénéficiaires devraient participer à un programme d'insertion vers l'emploi.

Les auteurs n'ont pas souhaité aller jusqu'au "grand chambardement" que constituerait l'instauration d'un revenu universel.

Parmi les candidats à la présidentielle, seul le socialiste Benoît Hamon propose un revenu universel. Sa première étape entraînerait selon lui un gain de pouvoir d'achat de 2.000 euros par an en moyenne pour 19 millions de Français de 18 ans ou plus, gagnant moins de 1,9 smic (2.200 euros nets par mois).

François Fillon propose pour sa part de regrouper plusieurs aides en une "allocation sociale unique". Emmanuel Macron veut "un versement social unique et automatique pour lutter contre le non recours", et une hausse de 100 euros par mois du minimum vieillesse.

Marine Le Pen promet une "prime de pouvoir d'achat" pour les bas revenus et petites retraites, et une revalorisation du minimum vieillesse, qui serait conditionné à la nationalité française ou 20 ans de résidence en France.

Pour que plus personne ne vive sous le seuil de pauvreté, Jean-Luc Mélenchon propose une "garantie dignité", qui consisterait à revaloriser, automatiser et élargir aux jeunes les minima sociaux.

Un autre constat pouvant faire réfléchir les candidats est l'"inertie" de la pauvreté en France. Selon le CAE, les enfants "héritent" de la pauvreté de leurs parents: ils résident dans des zones défavorisées, ont davantage de difficultés scolaires et un accès plus difficile à l'emploi.

L'investissement dans l'éducation prioritaire, les politiques de la ville et de l'insertion professionnelle n'ont pas réussi à "briser ce cercle vicieux de reproduction de la pauvreté", jugent les auteurs, estimant qu'elles doivent être "repensées".