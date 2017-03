Concert des Enfoirés: audience importante mais en baisse

Le concert annuel des Enfoirés au profit des Restos du coeur, diffusé vendredi sur TF1, a réalisé un score d'audience important mais en baisse par rapport à l'an dernier, en l'absence cette année de Jean-Jacques Goldman qui a décidé de passer la main.

Avec 10,1 millions de téléspectateurs, soit 45,6% de part d'audience, ce show télé, qui réalise chaque année des records d'audience, s'est maintenu au-dessus de la barre des 10 millions mais a fait moins bien que l'édition 2016, selon les chiffres de Médiamétrie.

C'est aussi la moins bonne audience depuis plusieurs années pour ce show.

L'an dernier, le spectacle avait réuni plus de 11 millions de téléspectateurs et 50% de part d'audience, soit le meilleur score de la chaîne hors football pour 2016.

TF1 réalise régulièrement ses meilleurs audiences de l'année avec ce spectacle, hors gros événements sportifs.

Enregistré lors de sept concerts qui se sont déroulés en janvier à Toulouse, le spectacle "Mission Enfoirés", mélange de sketches et de chansons, mettait en scène près de 40 artistes, parmi lesquels Patrick Bruel, Julien Clerc, Maxime Le Forestier, Zazie ou Michèle Laroque, et des nouveaux venus comme Amir et Kendji Girac.

Le traditionnel concert des Enfoirés et les ventes de CD et DVD financent 11% du budget des Restos du coeur, créés par Coluche en 1985.