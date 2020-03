Coronavirus: 2.000 places supplémentaires en France pour les SDF

Le ministre du Logement Julien Denormandie a annoncé samedi la mise à disposition de 2.000 places d'hôtel supplémentaires en France pour héberger des sans-abris, ainsi que l'ouverture de trois sites de confinement pour soigner des SDF malades du Covid-19.

"Au total, l'Etat débloque une enveloppe d'urgence de 50 millions d'euros supplémentaires pour l'hébergement", a indiqué le ministre dans un communiqué.

Le ministère assure travailler "pour identifier des solutions d’hébergement supplémentaires, dans des équipements publics, des hôtels ou des bâtiments devenus vacants".

En Ile-de-France, un hôtel de 170 places dans le XIIIe arrondissement à Paris a déjà été réquisitionné. Et "plus de 1.500 personnes" ont pu également être mises à l'abri via la réservation de chambres d’hôtels par le Samu social de Paris.

Dans le Nord, "dès ce week-end", 153 places d'hébergement supplémentaires vont ouvrir dans la métropole lilloise. Et dans le Rhône, 110 places seront ouvertes "dans les prochains jours".

"Ces avancées sont très positives et montrent une forte mobilisation des services de l'Etat, mais cela doit n'être qu'un début et monter en puissance", a réagi auprès de l'AFP Florent Gueguen, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) qui regroupe 800 associations de lutte contre la pauvreté.

Selon la FAS, qui réclame un "plan national", "il faudrait des dizaines de milliers de places supplémentaires si l'Etat veut héberger tous les SDF", mais elle estime que la "solution hôtelière est la bonne".

Par ailleurs, des "centres d'hébergement médicalisés", permettant d’accueillir des sans-abris atteints par le Covid-19 (mais ne nécessitant pas d'hospitalisation), ont ouvert depuis jeudi. Trois centres sont opérationnels à Toulouse (50 places), à Paris dans le XVIIIe arrondissement et dans le département du Nord.

Actuellement, quelques dizaines de SDF sont contaminés par le Covid-19, selon les autorités. "Au total, déjà 130 places sont disponibles ce matin" et "d'ici une semaine, ce seront 500 places qui seront opérationnelles", explique le communiqué.

Selon le ministère, plus de 80 sites ont été pré-identifiés dans toute la France "pour un total de 2.900 places".

Face au coronavirus, le gouvernement a prolongé de deux mois la trêve hivernale, jusqu'à la fin mai, suspendant ainsi les expulsions et remises à la rue des 14.000 personnes logées en centres d'hébergement d'urgence seulement pendant l'hiver.

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) et le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ont par ailleurs assuré pouvoir proposer 20.000 chambres aux SDF mais aussi personnel soignant, routiers ou malades sans maladie infectieuse, dans un communiqué distinct.

"Les chaînes hôtelières et les hôteliers indépendants ont la capacité de mettre à disposition de l'Etat 500 hôtels, soit plus de 20.000 chambres dans toute la France", indiquent-ils.