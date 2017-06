Corse: un explosif dans la villa en construction de la fille d'un candidat aux législatives   

Une charge explosive a été retrouvée dans la villa en construction de la fille du maire de Ghisonaccia (Haute-Corse) et candidat aux élections législatives Francis Guidici, a indiqué samedi le procureur de la République de Bastia, Nicolas Bessone.

La découverte a été faite en fin de matinée par des ouvriers qui travaillaient sur le chantier. La brigade de recherches de la gendarmerie est saisie de l'enquête et les premières investigations sont en cours.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'explosif contenait du nitrate et était couplé à un obus de la Deuxième Guerre mondiale. Il était très instable et dangereux, d'après une source proche de l'enquête, et aurait pu provoquer d'importants dégâts.

Francis Giudici, qui était sur place, a indiqué qu'il déposerait plainte. Quelques jours plus tôt, un tag à son nom avait été inscrit sur une pancarte de chantier apposée près de la villa en construction de sa fille.

Le 18 mai, des graffitis avaient déjà été inscrits sur les murs de la villa en construction du premier adjoint au maire Antoine Ottavi, avec un cercueil et une croix ainsi que l’inscription "danger miné", mais aucune charge explosive n'avait été découverte, a ajouté le maire de Ghisonaccia.

Vendredi à Corte, chef-lieu de la seconde circonscription de la Haute-Corse dans laquelle Francis Giudici est candidat, des tracts ont été retrouvés affirmant qu'il avait fait embaucher sa fille au conseil départemental.

Le 1er juin dernier, une charge explosive avait également été retrouvée devant la villa de la mère du président de la fédération des Républicains de Corse-du-Sud. Celle-ci, n'ayant pas correctement fonctionné, avait uniquement causé des dégâts sur le portail de la propriété.

Le 27 mai, le parquet de Bastia avait ouvert une enquête à la suite d'intimidations, rapportées dans la presse, contre un élu pour le dissuader de se présenter aux élections législatives en Corse.