Covid-19: Attal critique Hidalgo et l'appelle à la "responsabilité"

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a critiqué mardi l'attitude de la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo, l'appelant à faire preuve de "responsabilité" dans sa défense des commerces alors que les hôpitaux parisiens sont en "quasi débordement".

"J'échangeais hier avec des soignants d'hôpitaux parisiens, ils étaient pour la plupart abasourdis par l'attitude d'Anne Hidalgo ces derniers jours", a déclaré sur BFMTV le secrétaire d'Etat.

"On va atteindre aujourd'hui les 1.000 patients en réanimation dans les hôpitaux franciliens, qui sont en quasi débordement, et on entend depuis quelques jours Mme Hidalgo se préoccuper de la question des commerces, dire: +Il faut tout rouvrir+", a-t-il ajouté.

"Elle est aussi présidente de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris; qu'elle aille aussi tenir ce discours aux soignants qui se battent, qui sont débordés et qui ont peur de ne pas pouvoir accueillir tous les patients dans les jours qui viennent", lui a-t-il reproché.

"Moi j'entends que des élus aient envie de défendre la vie économique de leur ville (...) mais il faut quand même je pense avoir un peu de responsabilité face à la situation", a-t-il conclu.

"On appelle à ce que le porte-parole soit recadré, et que chacun revienne à la raison", a répondu Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo, sur BFMTV. L'élu socialiste a par ailleurs regretté les mots de M. Attal jugés "extrêmement désagréables à l'endroit d'Anne Hidalgo, des Parisiens, et indirectement, à l'endroit de tous les maires dans ce sujet de mise en cause" des décisions.

"Les Parisiens (...) considèrent vraiment leur librairie comme commerce de proximité, essentiel. Je suis là pour soutenir cette idée, appeler bien sûr à ce que les librairies rouvrent, le plus vite possible", avait redit lundi la maire de Paris, au côté de l'écrivain Sylvain Tesson, pour une initiative de libraires appelée "Rallumez les feux de nos librairies".

Au-delà des seules librairies, la fronde s'est amplifiée ces derniers jours chez les petits commerçants, contraints de fermer durant le confinement tandis que les grandes surfaces peuvent rester ouvertes, et chez des élus qui les soutiennent.