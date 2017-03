Dans la cité qui a vu mourir Merah, "l'assaut" ne se laisse pas oublier

"C'était comme dans un film mais en plus violent": A la cité Belle-Paule de Toulouse, on se souvient bon gré mal gré du siège et de l'assaut qui mit fin à la folle équipée du "tueur au scooter" jihadiste Mohamed Merah, il y a cinq ans.

Une poignée de petits immeubles HLM, vieillots mais pas délabrés, plantés au milieu de pavillons coquets ou de cossues "toulousaines", ces maisons typiques aux murs de briques roses: la Résidence Belle-Paule est une cité bien incongrue dans le quartier privilégié de la Côte Pavée, sorte de Neuilly toulousain.

On est loin des Izards ou de Bellefontaine, deux quartiers populaires de Toulouse où Merah avait aussi vécu, avant d'aboutir à la Belle-Paule pour y finir sa courte vie.

Les multiples impacts de balles ont été depuis longtemps effacés du balcon d'où le jihadiste a sauté, le 22 mars 2012, en continuant à tirer sur les hommes du Raid qui avaient investi son petit T2 du premier étage.

Trois cents projectiles ont été échangés quand les policiers ont mis fin à 32 heures de siège et pénétré dans le logement.

"Ils ont tiré tellement de bastos", témoigne Joël, 49 ans, dont 19 dans un pavillon face au dernier logement de Mohamed Merah. "Poum, poum, poum", imite-t-il en haussant la voix. "Puis ça s'est arrêté". Un tireur d'élite venait alors de "neutraliser" le jihadiste.

"On voit ça dans les films mais je n'aurais jamais cru que ça puisse être aussi violent dans la vraie vie", témoigne l'épouse de Joël.

Le couple avait été réveillé 32 heures plus tôt, "vers 3h du matin", par les coups de feu qui avaient marqué le début de l'encerclement de l'appartement de Merah. "J'ai alors allumé la télé et j'ai vu une image de ma maison", se souvient Joël.

"J'ai d'abord cru à des explosions de pneus de voitures", dont quelques unes avaient déjà été incendiées dans la cité par le passé, déclare à l'AFP Claudie, une autre habitante.

"Mais très vite, des hommes en loden sont arrivés. Ca devait être le préfet, et (Claude) Guéant", alors ministre de l'Intérieur, se remémore-t-elle. "Je me suis dit que c'était bizarre".

Puis, ajoute Joël, "des gars casqués et armés, comme pendant la guerre, se sont installés dans mon jardin. Ils ont mis un projecteur, en tirant l'électricité depuis mon salon".

- certains veulent 'zapper' -

"On se croyait en sécurité derrière les murs mais ils nous ont dit que les balles pouvaient transpercer. On nous a interdit de rester dans les pièces donnant sur la rue. On a installé un matelas dans la cuisine arrière", raconte-t-il.

Dans l'immeuble de Merah, c'était "la panique", se souvient un habitant de la même cage d'escalier que l'appartement de l'islamiste, aujourd'hui reloué.

"On est venu nous chercher et on est monté dans un bus qui nous a évacués", ajoute un des rares résidents qui accepte de répondre à l'AFP.

"Les gens étaient paniqués. Ils pleuraient", ajoute un autre locataire dans l'entrebâillement d'une porte qu'il s'empressera de refermer, comme pour mieux tirer un trait sur cet "événement".

Sur le parking de la cité, un père maghrébin refuse de répondre, disant "vouloir zapper".

"Moi, j'l'ai bien connu, Merah", assure un ado bravache qui fait des ronds sur un vélo trop grand pour lui. "Ouais, il était toujours là, dans le parc", affirme-t-il en pointant un bout de terrain vague.

L'assaut a "traumatisé certains habitants qui ont déménagé, en particulier un voisin dont la chambre avait été traversée par une balle", se rappelle Joël. "Notre grande, qui avait 12 ans, nous disait: J'ai peur quand j'entends du bruit, comme une porte claquer. On l'a emmenée à la cellule psychologique", ajoute son épouse.