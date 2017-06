Des gardiens de prison de Muret en arrêt pour "burn out"

De nombreux gardiens du centre de détention de Muret, dans la banlieue de Toulouse, se sont mis samedi en arrêt maladie pour "burn out" alors qu'ouvraient les nouveaux parloirs nécessitant plus de personnels, a-t-on appris de sources syndicales.

La moitié des gardiens inscrits au tableau de service du matin et les trois quarts de ceux de l'après-midi ont présenté un arrêt de travail, a expliqué Laurens Maffre (UFAP), au nom de l'intersyndicale, précisant que des cadres et du personnel avaient été rappelés pour faire fonctionner l'établissement réservé aux condamnés.

"Ça fait un an qu'on essaye d'alerter. On multiplie les heures supplémentaires tous les mois, quarante, soixante et même quatre-vingt pour certains agents", a affirmé à l'AFP un gardien et syndicaliste de Muret, qui a souhaité garder l'anonymat.

"Les gars n'en peuvent plus. Ils ont des difficultés dans leur vie familiale. Ils sont en situation de burn out", a-t-il ajouté, estimant que ce mouvement "pourrait s'amplifier".

Les nouveaux parloirs sont plus grands et nécessitent plus de monde pour les surveiller. Or le centre est déjà "à moins 13 agents", selon M. Maffre, précisant qu'en plus des Unités de vie familiale sont prévues et qu'elles aussi nécessiteront du personnel supplémentaire.

"Mais là, on a réussi à repousser l'ouverture au mois de septembre", a reconnu M. Maffre, précisant que ces unités seront ouvertes exclusivement le week end et qu'on risque donc de faire venir le "personnel le week end".

Le centre de détention de Muret reçoit des condamnés à des peines supérieures à trois ans. Il compte 650 détenus pour 170 agents pénitentiaires.

La direction de l'administration pénitentiaire n'a pu être jointe samedi par l'AFP.