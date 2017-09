Des peines allégées en appel à Caen pour des agriculteurs après une manifestation

Trois agriculteurs poursuivis pour des dégradations lors d'une manifestation houleuse en août 2015 ont vu vendredi leurs peines de prison avec sursis allégées en appel à Caen et un quatrième a été relaxé.

La cour a en revanche confirmé la condamnation à six mois de prison avec sursis de deux autres, dont un pour dégradations et menaces de mort à l'encontre d'une policière. Six agriculteurs avaient comparu le 26 juin en appel.

Ce qui doit être sanctionné "c'est l'excès. Il y a des limites à la raison du plus fort", avait alors lancé l'avocat général Marc Faury, avant de requérir des "peines de prison assorties du sursis comme celles décidées" en première instance en juillet 2016.

Parmi les prévenus, Jean-Yves Heurtin, président de la FDSEA au moment des faits, et son secrétaire général d'alors Sébastien Debieu, seul présent à l'annonce de la décision vendredi, voient finalement leurs peines allégées par la cour à trois mois de prison avec sursis alors que le tribunal correctionnel de Caen les avaient condamnés à six mois avec sursis. Le tribunal avait condamné 10 agriculteurs à des peines allant de quatre à six mois de prison avec sursis. Seuls six d'entre eux avaient fait appel.

La cour a requalifié les faits pour lesquels les deux anciens responsables avaient été condamnés, en "complicité de dégradation", au lieu de "dégradation".

Un troisième agriculteur a également vu sa peine de six mois avec sursis réduite de moitié. Et un quatrième a été relaxé.

Le 14 août 2015, à l'issue d'une manifestation houleuse, la direction régionale des territoires et de la mer (DDTM), située à Caen, avait été aspergée de 10.000 à 12.000 tonnes de lisiers, selon la police. La porte d'entrée du bâtiment avait été forcée et le lisier avait considérablement dégradé l'intérieur de ces bureaux.

Le tribunal correctionnel de Caen doit examiner le 25 janvier la demande d'intérêts civils de l’État qui réclame 690.000 euros.

Un chiffre "complètement exorbitant et injustifié", a affirmé vendredi à la presse Vanessa Bouthors, l'avocate des agriculteurs. Selon elle, la facture est "peut-être" 100 fois inférieure.

L'avocate, qui avait plaidé la relaxe, a par ailleurs estimé que la cour avait vendredi "pris en compte la détresse des agriculteurs".

Certains prévenus étaient également poursuivis pour la dégradation d'un Monoprix, magasin qui avait évalué son préjudice à 4.000 euros.