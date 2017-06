Enchères: plus de 500.000 euros pour deux aquarelles du Petit Prince

Deux aquarelles du Petit Prince, le célèbre garçon aux cheveux d'or d'Antoine de Saint-Exupéry, ont été adjugées mercredi pour un total de plus de 500.000 euros, a-t-on appris auprès de la maison de ventes Artcurial.

La première aquarelle, estimée entre 110.000 et 140.000 euros, a été vendue pour 294.000 euros et la seconde, estimée entre 92.000 et 110.000 euros, est partie pour 226.000 euros, selon Artcurial.