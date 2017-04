Enfant blessé par balle dans la Marne: 30 ans pour le père

La cour d'assises des Ardennes a condamné vendredi en appel à trente ans de réclusion un père qui avait séquestré son fils de trois ans puis l'avait blessé par balle lors d'une intervention du GIGN en 2014 à Avenay-Val-d'Or (Marne).

Le verdict est identique à celui rendu en première instance: Cédric H., 31 ans au moment des faits, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle assortis d'une peine de 20 ans de sûreté.

"C'est une atteinte à un enfant de trois ans, qui miraculeusement n'est pas décédé, donc c'est un dossier très sensible dans l'esprit des jurés", a déclaré à l'AFP Me Simon Miravete, l'avocat de l'accusé. Les délibérations ont duré huit heures.

Le père de famille, connu de la justice notamment pour des violences conjugales, comparaissait pour "tentative d’assassinat sur mineur par ascendant en récidive", "tentative de meurtres aggravés en récidive" sur des pompiers et des militaires, mais aussi "enlèvement, détention ou séquestration".

Le 25 mai 2014, le GIGN avait donné l'assaut de la maison du père de famille qui séquestrait son enfant depuis la veille et devenait de plus en plus menaçant et violent.

"Il vouait une haine à l'égard de la mère de l'enfant qui l'avait quitté récemment et voulait la faire souffrir en tuant son fils", avait expliqué le parquet de Reims au moment de sa mise en examen.

L'alerte avait été donnée alors que l'homme, qui exerçait son droit de garde, avait refusé de ramener l'enfant à sa mère réfugiée dans un foyer depuis leur séparation.

Lors de l'assaut l'homme avait tiré sur son fils avant de faire feu sur les militaires qui l'avaient finalement maîtrisé. L'enfant, touché par une balle de calibre 9 mm au niveau du thorax, qui n'avait toutefois pas atteint le coeur, s'en était sorti.