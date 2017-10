Fonctionnaires: 17,5% des professeurs en grève, selon l'Education nationale

Quelque 17,5% des enseignants, selon les chiffres du ministère de l'Education nationale, entre 35 et 50% selon les syndicats, étaient en grève mardi dans le cadre de la journée d'action des fonctionnaires.

Selon les chiffres du ministère de l'Education nationale, 17,47% des professeurs, tous niveaux confondus, étaient en grève sur la totalité des académies: près de 20% dans le primaire (écoles maternelles et élémentaires) et près de 16% dans le second degré (collèges et lycées).

Le SNUIpp-FSU, premier syndicat chez les professeurs des écoles, a, lui, avancé un taux de 50% de grévistes dans le primaire. Dans le secondaire, le SNES indique qu'"un personnel du second degré sur trois a répondu à l'appel" à la grève et que la mobilisation de ce jour constitue "un sévère avertissement" au gouvernement.

A Paris, neuf lycées ont vu leurs entrées et sorties perturbées par des blocages - des poubelles amassées la plupart du temps - mis en oeuvre par des lycéens ou d'autres jeunes, selon le rectorat.

Un incendie s'est déclaré devant le collège et lycée Voltaire, dans le XIe arrondissement (est parisien): un feu de poubelles s'est propagé à une porte annexe, a indiqué le principal-adjoint Saïd Shauri. Un blocus mis en place "par des personnes extérieures à l'établissement et probablement des lycéens de Voltaire a dérapé en milieu de matinée", avec ce feu de poubelles, a-t-il raconté.

Les cours ont été suspendus et devraient reprendre mercredi matin. Les policiers sont venus effectuer des prélèvements et la direction de l'établissement va porter plainte.

Dans un communiqué, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse (LR), a condamné "avec la plus grande fermeté les dégradations inadmissibles" au lycée Voltaire, et réclamé "des sanctions exemplaires". La région "portera plainte contre les auteurs des dégradations", a-t-elle prévenu.

A Paris, cinq lycées ont fait l'objet de barrages filtrants et quatre de barrages ne laissant passer personnes, a détaillé le rectorat.