Fonctionnaires: Alliance dénonce les "propos menaçants" de Le Pen

Le syndicat de policiers Alliance a dénoncé lundi les "propos menaçants" de la présidente du FN Marine Le Pen, visant les fonctionnaires qui "mettent en jeu leur propre responsabilité" s'ils prennent part aux "méthodes illégales" dont elle accuse le gouvernement.

"Alliance Police Nationale dénonce la gravité de ces propos menaçants prononcés par une candidate à la mandature suprême", a indiqué le premier syndicat de gardiens de la paix, dans un communiqué.

"Les policiers œuvrent pour le sens commun et non pour des intérêts particuliers de quelconques officines", a ajouté le syndicat.

Celui-ci apporte "son soutien à l’ensemble des policiers de l'Oclciff", l'Office anticorruption de la police judiciaire qui enquête sur l'affaire des assistants d'eurodéputés du mouvement de Mme Le Pen.

Dimanche au cours d'un meeting à Nantes, la candidate du Front national, dont le camp est visé par des enquêtes judiciaires, avait demandé aux fonctionnaires "à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser un pouvoir d’État pour surveiller les opposants, pour organiser à leur encontre des coups tordus ou des cabales d’État, de se garder de participer à de telles dérives". Et d'ajouter: "Dans quelques semaines, ce pouvoir politique qui n'a plus rien à perdre ou de compte à rendre aura été balayé par l'élection", et "ces fonctionnaires devront assumer le poids de ces méthodes illégales".