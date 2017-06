Grégory: ceux qui ont participé à l'enlèvement sont "les auteurs du crime"

Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory, cet enfant de 4 ans assassiné il y a 32 ans et retrouvé le 16 octobre 1984 dans la Vologne, ne présentent pas d'alibi "qui soit confirmé ou étayé", a annoncé vendredi le procureur général de Dijon.

"Il y a un débat (sur ce qu'ils faisaient le jour de la disparition), ils ne présentent pas en l'état d'alibi qui soit confirmé ou étayé", a assuré Jean-Jacques Bosc en conférence de presse.