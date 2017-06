Grosse chaleur sur la France jusqu'à jeudi

Entre 33°C et 38°C attendus en région parisienne et dans le Sud-Ouest, et plus de 20°C pendant la nuit: la canicule s'installe cette semaine et le ministère de la Santé appelle à la vigilance, notamment pour les personnes les plus fragiles.

La vigilance orange canicule, décrétée dimanche pour 16 départements, pourrait être étendue lundi après-midi, a indiqué à l'AFP Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France.

Les températures seront de nouveau en hausse dans la plupart des régions: 25 à 30 degrés sont attendus lundi après-midi sur les côtes de la Manche et du Languedoc-Roussillon, 31 à 35 degrés ailleurs, et jusqu'à 36 à 38 degrés entre les Pays de la Loire et le Sud-Ouest.

Douze départements du Centre-Ouest et du Sud-Ouest (Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Haute-Vienne, Gironde, Landes, Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques) sont en vigilance orange, ainsi que Paris et les trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis).

"C'est sûr qu'il fait chaud!", souffle Johan, patron d'une petite entreprise de déménagement de Bordeaux où, lundi en milieu de matinée, la température frisait déjà les 30°C. "En commençant tôt le matin, ça reste encore supportable, on s'organise. On est en plein dans la saison des déménagements…"

A Cadillac-en-Fronsadais, également en Gironde, la chaleur n'a pas remis en cause la sortie prévue par la classe de CE2/CM1. "J'ai dit aux enfants d'emmener obligatoirement des casquettes, des lunettes et des bouteilles d'eau. Ensuite, on essaye de rester le plus possible à l'ombre et on les force à s'hydrater environ toutes les demi-heures...", indique l'institutrice.

En Gironde, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 22°C dans la nuit de dimanche à lundi "et la nuit prochaine ce sera pareil", indique M. Nathan.

Un épisode caniculaire se caractérise par des journées mais aussi des nuits particulièrement chaudes qui ne permettent pas de bien récupérer pendant plus de deux jours d'affilée.

- Record égalé mais pas battu -

"Cet épisode caniculaire est très précoce, ce n'est pas si souvent que ça arrive au mois de juin. En général, c'est plutôt en juillet et en août", relève M. Nathan.

Le dernier épisode caniculaire observé en juin remonte à 2005. Surtout, "il y en avait eu un très gros en 2003, avant la fameuse canicule d'août 2003", rappelle-t-il.

Les seuils de températures, qui sont définis avec l'Institut de veille sanitaire (INVS), varient selon les départements.

Pour l'instant, "il n'y a pas eu de record battu". A Toulouse Blagnac, le record de douceur nocturne de juin 2005 - 22,1 degrés - a toutefois été égalé dans la nuit de dimanche à lundi.

"Vigilance canicule, ça ne veut pas dire record", souligne le prévisionniste de Météo France.

Comme le grand froid, la canicule représente un danger pour la santé, notamment pour les personnes les plus fragiles (personnes âgées, enfants...).

La plateforme canicule mise en place par le ministère de la Santé, accessible au 0800.06.66.66, permet d'obtenir des conseils pour se protéger ainsi que son entourage. L'appel est gratuit depuis un poste fixe en France de 09H00 à 19H00.

Selon la direction générale de la Santé, les autorités sanitaires "surveillent la situation heure par heure".

La canicule, qui résulte de la remontée d'une masse d'air chaud depuis le Maghreb, "va durer a priori jusqu'à jeudi compris", selon Frédéric Nathan. "Vendredi, les températures devraient commencer à baisser par l'Ouest et le Nord-Ouest mais ça va rester chaud encore sur les régions du Sud, du Centre-Est au Sud-Ouest".

Cet épisode caniculaire survient alors que les deux tiers (70%) des nappes phréatiques de France affichent un niveau modérément bas à très bas, faute de recharge hivernale suffisante, a indiqué lundi le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans son bilan au 1er juin.