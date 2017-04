Guyane: grosse faim et éclats de rire dans le centre spatial occupé

Il y a ceux qui voudraient manger, ceux qui chantent, ceux qui papotent… mais tous affirment leur motivation : le collectif de Guyanais qui occupe le centre spatial de Kourou, attendra autant de temps qu’il le faut une réponse de l'exécutif à ses revendications.

"Dé-ter-mi-nés". L’adjectif résonne comme une antienne dans la bouche de la trentaine de membres du collectif qui, depuis plus de deux semaines maintenant, pilote le mouvement social en Guyane, sur fond de revendications sécuritaires, économiques et sociales. Le courroux est aussi vif vis-à-vis de l’Etat français, accusé de décennies de sous-investissement.

Le gouvernement a annoncé plus d’un milliard d’aide d'urgence pour le territoire. Mais le collectif veut 2,1 milliards de plus. Et il "ne bougera pas" avant d’obtenir satisfaction, affirme-t-il.

Mais de premières tensions émergent rapidement autour d’un sujet crucial : la nourriture. Le collectif, qui a décidé sur un coup de tête d’occuper le site, où il avait été invité par le directeur du Centre spatial guyanais Didier Faivre pour exprimer ses doléances, est venu sans aucune préparation.

"On ne travaille pas bien avec l’estomac vide", s'énerve un participant, qui raconte avoir sauté son petit-déjeuner et n’avoir rien mangé depuis lors pour préparer le rassemblement de Kourou, auquel des milliers de personnes ont participé mardi. Or si les membres du collectif quittent la salle de réunion qu’ils ont réquisitionnée pour se sustenter, consigne est donnée à la sécurité du site de ne plus les laisser rentrer.

"On s’en fout, on peut faire la grève de la faim s’il le faut pour obtenir ce qu’on veut. On est déterminé", lui répond Olivier Goudet, un porte-parole des "500 frères contre la délinquance", un groupe très populaire qui encadre le mouvement social, et dont les membres marchent encagoulés.

- "on est seul" -

La question est encore vive quand le timbre grave de Mikaël Mancée, l’autre porte-parole des "500 frères", se fait entendre. "Si on continue comme ça, on va emmener la délinquance au sein du centre spatial et on va se battre pour un gâteau", ironise-t-il. La plaisanterie fait mouche. L’ambiance se détend d’autant plus qu’il se met à chanter.

L’un après l’autre, tous les présents battent le rythme sur les tables qui leur font face, sous l’œil stupéfait de deux gendarmes lourdement équipés postés dans la pièce, qui finiront par sortir. Un slogan en créole jaillit de toutes les gorges : "Nou CSG nou roun so"». Traduction : "on est au centre spatial et on est seul". La chanson se prolonge de très longues minutes, remontant le moral général.

Alors que se tient le débat télévisé de la présidentielle, le groupe pense à appeler BFMTV, qui l'organise, afin de se faire entendre. Puis il renonce.

"Mon portable est vide. Quelqu'un a-t-il un chargeur de Samsung ?", questionne Gauthier Horth, un petit entrepreneur très mobilisé. "Oui, mais je te le prête contre quatre Granola", des barres céréales, lui répond-on. La salle explose de rire.

Certains s’assoupissent sous les tables, sur les sièges. De légers ronflement se font entendre. Des discussions se nouent.

Jérémy Harrous, un animateur qui travaille pour Peyi, une radio locale très écoutée, part fumer une cigarette. Il désigne une immense réplique de la fusée Ariane, posée quelques dizaines de mètres plus loin. "Ce qui se passe est incroyable. On est dans un site les plus sécurisés de France et ces gens l’occupent pacifiquement. Ca va faire parler », espère-t-il.

Et d’ajouter : "En métropole, beaucoup de gens ne savent même pas où placer la Guyane sur une carte. Maintenant ils vont savoir".