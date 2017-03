Hollande décrète la "mobilisation" générale face aux cyberattaques

François Hollande a ordonné mercredi la "mobilisation" de "tous les moyens nécessaires de l'Etat" face aux cybermenaces qui pèsent sur la présidentielle, alors que la diplomatie française a multiplié ces dernières semaines les avertissements contre les "ingérences" russes.

"Aucune action malveillante" ne doit pouvoir "entacher la campagne et le vote", a prévenu l'Elysée à l'issue d'un nouveau Conseil de défense et de sécurité réuni dans la matinée et qui "a pris acte des mesures de protection supplémentaires prises sur les systèmes informatiques impliqués dans les opérations électorales".

"Face au risque cybernétique, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) pourra être sollicitée par la Commission nationale de contrôle de l’élection présidentielle et le Conseil constitutionnel, garant de l’élection", a spécifié l'Elysée.

Ces annonces répondent à une demande du chef de l'Etat qui avait réclamé quinze jours plus tôt, lors d'un précédent Conseil de défense, des "mesures spécifiques de protection et de vigilance".

Le Kremlin, déjà accusé d'avoir oeuvré en faveur de l'élection de Donald Trump en piratant les ordinateurs du Parti démocrate, est également soupçonné par de nombreux experts français de vouloir peser sur les résultats de la présidentielle en recourant à des cyberattaques sophistiquées et à des campagnes de désinformation.

Réplique de la présidence russe : ces accusations sont "absurdes" et "nous n'avons pas et nous n'avons jamais eu l'intention de gêner les affaires intérieures d'un pays, encore moins son processus électoral".

Les inquiétudes françaises sont cependant partagées à travers l'Europe où d'autres scrutins majeurs sont prévus, notamment aux Pays-Bas à la mi-mars et en Allemagne fin septembre.

- 'Indépendance nationale' -

A plusieurs reprises, le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault a prévenu que Paris "n'acceptera aucune ingérence que ce soit dans son processus électoral", désignant nommément la Russie. "Il en va de notre démocratie, de notre souveraineté, de notre indépendance nationale", a-t-il martelé.

"Il suffit de regarder pour quels candidats, à savoir Marine Le Pen ou François Fillon, la Russie exprime des préférences dans la campagne électorale française, alors qu’Emmanuel Macron, qui développe un discours très européen, subit des cyberattaques", a encore observé Jean-Marc Ayrault.

L'équipe de campagne du leader de En Marche !, cible de nombreuses attaques informatiques, a dénoncé la "propagande" des médias pro-Kremlin visant à promouvoir selon elle les candidats de la droite et de l'extrême droite, François Fillon et Marine Le Pen, tous deux partisans d'un rapprochement avec Moscou.

Mercredi, l'Elysée tout comme le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll se sont toutefois gardés de donner la moindre précision sur la nature ou l'origine des menaces redoutées.

Dès la fin décembre, l'Anssi avait mis en garde contre le risque de cyberattaques à motif politique à l'occasion de la campagne présidentielle.

"Il y a des attaques numériques pour faire de la politique, dont le but est d'influencer" l'opinion, avait alors souligné Guillaume Poupard, son directeur général.

Selon le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'Anssi a reçu à ce sujet dès octobre "des représentants des formations politiques pour les inviter à de l'hygiène informatique".

Fin janvier, le ministre avait mis en garde lui-même contre la "diffusion massive de fausses informations" susceptibles d'être utilisées comme un outil de déstabilisation dans le cadre de la campagne.

Il avait prévenu quelques semaines plus tôt que la France pourrait avoir recours à l'arme numérique face aux cyber-menaces visant ses intérêts.

Un commandement des opérations cyber, placé sous la responsabilité directe du chef d'état-major des armées, a ainsi été créé en janvier, disposant d'un état-major resserré qui devrait superviser 2.600 "combattants numériques" d'ici à 2019.