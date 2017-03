Hollande répond à Trump: "le monde aime Paris"

Le président français François Hollande a de nouveau répondu samedi à son homologue américain Donald Trump qui avait décrié la capitale française, assurant que "le monde aime Paris" et que "nul ne pourra le décourager d'y venir".

"Paris est une ville d'exception par l'importance de sa population, par la beauté de son patrimoine, par la diversité de ses sites, par son rayonnement international", a souligné le chef de l'Etat à l'occasion d'une cérémonie à Paris.

"La France est fière d'accueillir le monde à Paris, le monde qui vient toujours, fidèle à l'histoire de Paris, fidèle aussi à la culture qui se déploie à Paris", a-t-il insisté, s'exprimant sur le parvis de l'Hôtel de Ville.

"Le monde aime Paris, nul ne pourra le décourager d'y venir et rien ne pourra arrêter cette volonté du monde d'être présent à Paris", a poursuivi M. Hollande.

Fin février, le président américain avait lancé, "Paris n'est plus Paris", citant une de ses connaissances, un certain Jim, qui ne mettrait plus les pieds dans la capitale française, dans un plaidoyer en faveur de sa politique migratoire qui prenait la France, la Suède et l'Europe en général comme contre-exemples.

Lors d'une visite à Disneyland Paris, le lendemain, le président français s'était déjà proposé d'offrir un billet pour le parc d'attractions à Donald Trump, sans toutefois le désigner nommément, afin qu'il "comprenne ce qu'est la France".