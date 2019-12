Hommage d'Emmanuel Macron aux trois secouristes tués en hélicoptère, "trois héros"

"Trois hommes de courage et d'honneur, trois héros": le président Emmanuel Macron a rendu hommage vendredi aux trois secouristes tués dans un accident d'hélicoptère dans la nuit de dimanche à lundi en partant aider des victimes d'intempéries dans le Var.

"Victimes du choix si noble et si élevé de consacrer leur existence au secours, (ce sont) trois hommes qui sauvaient des vies, leur épitaphe pour l'éternité", a ajouté le chef de l'Etat, devant les trois cercueils couverts chacun d'un drapeau tricolore, lors d'une émouvante cérémonie organisée sur le tarmac de la base d'hélicoptères de la Sécurité civile de Nîmes-Garons (Gard), sous un soleil éclatant.

Jean Garat, pilote d'hélicoptère à la Sécurité civile, 40 ans, Michel Escalin, mécanicien à la Sécurité civile, 47 ans, et Norbert Savornin, sapeur-pompier des Bouches-du-Rhône, 44 ans, ont perdu la vie dans la chute de leur appareil alors qu'ils venaient de décoller de la base de Marignane (Bouches-du-Rhône).

L'hélicoptère s'est écrasé dans le massif de la Nerthe, au nord de Marseille, pour une raison encore inconnue. L'enquête a été confiée à la gendarmerie du transport aérien.

"Vivre pour sauver d'autres vies, c'était votre quotidien, votre honneur, je ne connais pas d'engagement plus humain. Vous connaissiez le prix incommensurable de la vie à sauver, (pour vous) une vie en danger avait assez de valeur pour mériter le sacrifice ultime" a insisté Emmanuel Macron, lors d'une cérémonie rythmée par la Musique des sapeurs-pompiers de Paris.

"Les Français vous sont infiniment reconnaissants de veiller sur eux, nous savons tous ce que nous vous devons", a poursuivi M. Macron.

"Vous vivrez dans l'esprit des centaines de femmes et d'hommes que vous avez arrachés aux flammes et aux flots et qui vivent leur rêves grâce à vous", a-t-il conclu, avant de les décorer à titre posthume de la Légion d'honneur devant quelque 1.500 personnes, dont des élus des 200 communes touchées par les intempéries des dernières semaines qui ont fait 13 morts dans le Sud-Est.

Déjà chevalier de la Légion d'honneur, Jean Garat a été élevé au rang d'officier.

En rendant hommage à ces trois secouristes, le chef de l'Etat a aussi tenu à saluer "le modèle français de Sécurité civile", et cette base de Nîmes-Garons, "fer de lance" de cette force de sécurité civile européenne qu'il avait appelé de ses voeux lors de son discours de la Sorbonne en septembre 2017 et qui a été mise sur pied en 2018.

Parmi les nombreux invités, l'un d'entre-eux, Alain Bourdon, était particulièrement touché. Ce quadragénaire a été sauvé dimanche à Pertuis (Vaucluse) après avoir été hélitreuillé par Norbert Savornin. "Je vois encore son regard quand il m'encourageait", répétait-il vendredi, avant le début de la cérémonie.