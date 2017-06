Houellebecq et Despentes attendus à la Foire du livre de Francfort

Plus de 130 auteurs francophones de renommée internationale, parmi lesquels Michel Houellebecq et Virginie Despentes, assisteront en octobre à la Foire du livre de Francfort, dont la France est l'invitée d'honneur pour la première fois depuis presque 30 ans.

Les organisateurs de la plus grande foire du livre au monde ont détaillé lors d'une conférence de presse mardi à Francfort, dans l'ouest de l'Allemagne, le programme de cette 69e édition, qui se tiendra du 11 au 15 octobre et mettra à l'honneur la France, ce qui n'avait pas été le cas depuis 1989.

"Nous voyons dans cette invitation une chance d'intensifier l'échange culturel franco-allemand et de donner une nouvelle impulsion à la relation entre nos deux pays", a déclaré Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne.

"Dans une époque où l'Europe est de plus en plus sous pression politiquement et dans laquelle nous observons de profondes divisions au sein de la population, la présence de la France à la Foire du livre de Francfort consacre les relations étroites entre l'Allemagne et la France", a également salué Juergen Boos, directeur du salon.

Cette édition mettra en vedette la littérature francophone sous toutes ses formes, dans un pays où le français est la deuxième langue la plus traduite.

Elle accueillera des auteurs de romans, bande-dessinée ou littérature jeunesse de haute volée, comme Michel Bussi, Amélie Nothomb, Jean-Christophe Rufin, Yasmina Khadra et Riad Sattouf, des écrivains venus de France mais aussi de Suisse, de Belgique, du Maghreb ou d'Asie.

La Foire du livre donnera "une image de la littérature francophone totalement renouvelée", reflet des évolutions des vingt dernières années, a assuré Frédéric Boyer, membre du comité d'organisation.

Le jury Goncourt fera aussi le déplacement pour rendre publique le 11 octobre la deuxième sélection des romans en lice pour le plus prestigieux prix littéraire du monde francophone.

Avec plus de 7.000 exposants, la manifestation attire chaque année quelque 278.000 visiteurs, dont 140.000 professionnels venus de plus de 100 pays et près de 9.000 journalistes.

Depuis le début de l'année, la participation française à la grand-messe de l'édition et de la littérature, baptisée "Francfort en français", est déjà déclinée par de nombreux événements culturels organisés dans toute l'Allemagne.