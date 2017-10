Incendie d'un immeuble à Mulhouse: cinq morts, dont quatre enfants

Cinq personnes, dont quatre enfants, ont péri et huit autres ont été blessées dans l'incendie d'un immeuble HLM à Mulhouse (Haut-Rhin), dans la nuit de dimanche à lundi, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

Les fumées sont la cause du bilan très lourd du sinistre, selon les premiers éléments de l'enquête, qui doit encore déterminer l'origine de l'incendie.

Le feu "s'est déclaré dans une cave et s'est propagé dans la cage d'escalier" de cet immeuble de cinq étages, "entraînant le décès de cinq personnes dont quatre enfants, et huit blessés, dont trois graves", a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dans un communiqué.

"On est en train de confirmer les identités", a précisé à l'AFP le maire (LR) de Mulhouse, Jean Rottner. "C'est terrible, toute la ville est secouée par ce drame", a-t-il ajouté.

Huit blessés, souffrant de brûlures et intoxiqués, ont été hospitalisés à Mulhouse, Nancy et Metz, a précisé la préfecture.

L'âge des enfants tués dans l'incendie n'a pas été précisé.

L'immeuble touché est situé dans le quartier de Bourtzwiller, une zone de sécurité prioritaire au nord de Mulhouse. Il compte dix appartements: trois appartiennent au bailleur social SomCo et sept sont en copropriété.

L'alerte a été déclenchée vers minuit, a expliqué le maire. Cinquante-trois pompiers et trois équipes du Samu ont été dépêchées sur place.

A leur arrivée, un épais dégagement de fumées toxiques noyait la cage d'escalier de l'immeuble et les secours ont évacué des habitants par les fenêtres.

- "La panique", selon des témoins -

Interrogés par l'AFP, des voisins ont décrit des scènes de "panique" et certains ont dénoncé la lenteur des secours.

"Mon ami habite dans l'immeuble, sa femme et son fils de 8 ans sont grands brûlés. Il était sur place quand le feu a démarré", a raconté Leila, habitante d'un immeuble voisin. "Il a descendu sa femme et sa fille en premier, puis en descendant il a été intoxiqué par les fumées qui étaient encore dans les couloirs (...) On est tous choqués".

"On était plusieurs habitants à se rendre sur place" pour porter secours aux habitants, a expliqué un autre riverain, Bekir. "On a installé des échelles pour faire descendre les gens des balcons. Depuis les balcons, certains nous disaient +J'ai un enfant là, il faut le faire sortir+".

"Je pense que le feu s'est déclaré vers 23H35, on y était 10 minutes après. On a sauvé ce qu'on pouvait. C'était l'enfer… On a pu sauver 4 ou 5 personnes", a-t-il précisé.

"Les secours sont arrivés, mais bien trop tard. Ils ont mis 35 minutes à venir et encore ils se sont préparés sur place", a-t-il regretté. "Ce n'est pas un exercice-là, il faut y aller direct. Il faut trouver une solution pour que ça n'arrive plus", a-t-il ajouté

La façade de l'immeuble HLM n'a pas été endommagée, a constaté un journaliste de l'AFP. "C'est un immeuble en très bon état, situé dans une cité apaisée, où il n'y a pas de difficultés particulières", a assuré le maire.

Les trois familles qui vivent dans les appartements HLM ont été prises en charge et vont être relogées, a-t-on appris auprès de la SomCo, le bailleur social.

"Il faut apporter tout notre soutien aux victimes et reloger", a également déclaré le maire.