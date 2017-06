Inégalités sociales et environnementales vont de pair en Ile-de-France

Inégalités sociales et environnementales vont de pair en Île-de-France, où les ménages à bas revenus sont à la fois plus exposés aux nuisances et pollutions, et plus nombreux à vivre dans des zones dépourvues d'espaces verts et boisés, montre une étude.

Encore peu étudiées en France, les inégalités environnementales font l'objet de "préoccupations croissantes", observe l'Institut d'aménagement et d'urbanisme (IAU) d'Ile-de-France, fondation chargée de conseiller la région, dans une étude mise en ligne jeudi.

Identifier des territoires "multi-exposés aux nuisances et pollutions" est une préoccupation affichée par les plans régionaux de santé-environnement, soulignent les auteurs de l'étude, Sandrine Gueymard et Nicolas Laruelle.

Ces auteurs ont croisé des données environnementales avec des données sociales, économiques ou démographiques, issues de récents travaux de l'IAU, afin d'avoir une approche plus globale du cadre de vie.

Il en ressort qu'inégalités environnementales et sociales sont étroitement liées en Ile-de-France car les ménages les plus modestes sont surreprésentés dans les environnements multi-exposés aux nuisances, risques et pollutions et carencés en espaces verts, dit l'étude.

Cinq critères de nuisances et pollutions ont été retenus: le bruit (dépassement des valeurs limites dû à des routes, voies ferrées...) et les pollutions de l'air (particules fines, ozone, dioxyde d'azote, benzène), des sols (issue d'une activité industrielle passée), de l'eau distribuée (présence de nitrates, fluorures, pesticides, bactéries), et enfin, celle produite par une activité industrielle.

Il apparaît que seul 8% du territoire francilien est exposé à au moins deux nuisances et pollutions.

Mais si les "points noirs environnementaux", soumis à au moins trois nuisances et pollutions, ne représentent que 2% de l'Ile-de-France, ils rassemblent 13% de la population francilienne, soit plus d'un habitant de la région sur dix.

Or les ménages à bas revenus sont surreprésentés dans plus de la moitié (52%) de ces points noirs environnementaux habités.

- 10% des Franciliens privés d'espaces verts -

Ces ménages représentent même 75% des habitants des zones cumulant quatre nuisances et pollutions, ce qui confirme la conjonction d'inégalités environnementales et d'inégalités sociales en Île-de-France, dit l'étude.

Celle-ci a cartographié les espaces verts et boisés, les zones de calme, les espaces récréatifs qui contribuent au bien-être physique et mental et à la santé des habitants.

Les "points verts environnementaux" regroupent trois des cinq indicateurs suivants : l'offre en végétation, la présence d'espaces ouverts, celle de jardins collectifs, l'offre en espaces verts et boisés ouverts au public, la superficie d'espaces verts et boisés ouverts au public.

Ces points verts représentent 34% du territoire francilien, où réside 30% de la population de la région, tandis que 61% vit dans des espaces bien dotés (2 critères au moins).

En revanche, près de 10% des Franciliens résident dans des environnements dépourvus d'espaces verts, boisés, etc: on y trouve aussi une surreprésentation des ménages à bas revenus. A l'inverse, ces ménages sont très peu présents dans les zones où l'offre végétale est la plus riche.

Au final, environ la moitié des Franciliens (44%) résident dans des secteurs à offre végétale modérée (1 à 2 critères), tout comme les nuisances ou pollutions, selon l'étude.

Et seuls 2% des Franciliens sont confrontés à un nombre important de nuisances et pollutions (au moins 3), sans aucune offre végétale.

A l'échelle de la région cependant, celle-ci semble "globalement plutôt modérer les situations critiques" où pollutions et nuisances sont nombreux.

En conclusion, "cette vulnérabilité socialement différenciée face à l'environnement constitue un enjeu fort" conclut l'IAU.