"Je n'ai jamais brûlé ma fille": la mère d'Angèle charge son ancien compagnon

"Je n'ai jamais brûlé ma fille": la mère de la petite Angèle a nié mercredi avoir battu et torturé la fillette de quatre ans retrouvée morte en 2014, chargeant son ancien compagnon et coaccusé, devant les assises de la Vendée.

Jordane Dubois, 24 ans, et David Pharisien, 29 ans, sont accusés d'actes de tortures et de barbarie sur l'enfant décédé par strangulation, et dont le corps, découvert le 8 septembre 2014 à Saint-Georges-de-Pointindoux (Vendée), présentait des brûlures sur un tiers de sa surface, ainsi que de nombreux hématomes et ecchymoses.

La mère a reconnu avoir "maintenu" sa fille au niveau de la gorge pour l'empêcher de "gigoter", entraînant sa mort, "mais les brûlures, il faudra me tuer pour me faire dire que c'est moi. Je n'ai jamais brûlé ma fille, comme je n'ai jamais voulu la tuer", a martelé la jeune femme, longuement interrogée par la cour d'assises.

Elle a nié ou minimisé sa participation aux sévices infligés à sa fille, par punition, tour à tour bâillonnée, attachée par les cheveux à une mezzanine, frappée ou mordue. Elle admet avoir administré "des fessées, des tapes sur la main ou à l'arrière de la tête", mais les coups, les cheveux tirés, "c'était lui", lance-t-elle, désignant sans le regarder son ancien compagnon, chez lequel elle avait emménagé à peine trois semaines avant le décès de la fillette.

- Torture et 'Smiley coeur' -

Après les premiers coups et les premiers bleus sur le corps de sa fille, Jordane Dubois explique n'avoir pas eu "plus d'inquiétude que cela car Angèle restait la même et continuait à jouer". Après avoir "constaté" les brûlures sur le corps de sa fille, pratiquées selon elle par David Pharisien en son absence, quelques jours avant le décès de l'enfant, la jeune mère était "convaincue de pouvoir la soigner seule", à l'aide de pommade.

Elle n'avait pas consulté de médecin par "peur de M. Pharisien", un homme qui la "torturait moralement" et la "tétanisait", affirme-t-elle. "J'avais peur qu'on m'enlève ma fille et de ne jamais la revoir", argumente-t-elle encore, la voix tantôt assurée tantôt chevrotante, agacée de devoir "(se) répéter".

"Je n'étais plus moi-même", se justifie-t-elle encore quand on lui demande pourquoi elle n'a pas prévenu les secours et les autorités, peinant à convaincre, voire "choquant" les parties civiles et l'avocat général.

"Vous êtes un cas unique de quelqu'un qui voit son enfant brûlée sur le tiers de son corps et qui n'appelle pas le Samu. Pourquoi vous n'appelez pas un médecin?", s'emporte le représentant du ministère public, Olivier Dubief, après la reprise de l'audience dans l'après-midi.

"Vous êtes torturée moralement, tétanisée, mais vous continuez à envoyer des messages à David Pharisien, même après les brûlures. (...) C'est quoi, c'est une torture à base de +Smiley coeur+ (des images de sourires avec des coeurs)?", ironise le magistrat, soulevant par ailleurs qu'elle ne s'était jamais rendue à la gendarmerie devant laquelle elle passait tous les jours.

Sous le feu des questions, Jordane Dubois maintient sa version: "les ecchymoses, les brûlures, ce n'est pas moi", réclamant que son coaccusé soit à son tour interrogé.

En garde à vue, la jeune femme avait dit que "absolument tout était de (sa) faute, les brûlures, les coups", donnant un certain nombre de détails sur les punitions et les douches brûlantes. "J'ai simplement dit (aux gendarmes, NDLR) ce qu'ils voulaient entendre", a-t-elle commenté devant la cour.

Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Le verdict est attendu jeudi ou vendredi.