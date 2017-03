"Je pense avoir été manipulée": une ex-maîtresse de Carlos témoigne

"J'étais sous le charme de cet homme, je pense avoir été manipulée par lui": Amparo Silva Masmela, 69 ans, ex-maîtresse de Carlos, a raconté mercredi ses relations avec "le chacal" au procès de l'attentat du Drugstore Publicis

"On s'est connu fin 1974 à Paris dans une boîte du Quartier latin fréquentée par des Sud-Américains. J'étais une étudiante colombienne de 27 ans. Lui s'est présenté comme un économiste péruvien du nom de Carlos Torres Sanchez. Il m'a fait une cour assidue et je suis tombée sous son charme", a raconté à la barre Amparo, petite femme vêtue de noir visiblement impressionnée de devoir se confronter, 43 ans plus tard, à son ancien amant, mais aussi d'affronter un passé qu'elle a tout fait pour oublier.

Appelée à témoigner jeudi dernier, elle avait évoqué des problèmes de santé et proposé de s'exprimer par visioconférence, mais une expertise médicale réclamée par la défense de Carlos a estimé qu'elle était en état de se déplacer.

Amparo intéresse l’accusation car c'est dans son studio qu'a été retrouvé en juin 1975 un arsenal d'armes de guerre que lui aurait confié Carlos, dont une grenade du même type que celle utilisée lors de l'attentat du Drugstore Publicis, qui a fait deux morts et 34 blessés le 15 septembre 1974. Cet épisode lui a valu six mois de détention avant de bénéficier d'un non-lieu.

L'ex-maîtresse de Carlos a par la suite livré aux enquêteurs les confidences que lui aurait faites son amant en se présentant à elle comme un défenseur de la cause palestinienne.

Mais à la barre de la cour d'assises, Amparo ne se souvient de rien. Les longs rappels de ses déclarations passées, parfois contradictoires, par le président ne semblent allumer aucune lueur dans son esprit: "J'ai dit tout ça. Je ne m'en rappelle plus du tout".

La jeune femme avait pourtant affirmé que Carlos lui avait confié que "son groupe" était à l'origine de l'attentat du Drugstore Publics et qu'il avait pris part à "un attentat commis par des Japonais contre une ambassade" (prise d'otage de l'ambassade de France à La Haye, ndlr).

Elle est en revanche plus prolixe sur sa relation avec Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos: "J'étais aveuglé, je lui faisais entièrement confiance". "C'était un homme charmant mais son but était de se servir de la personne qu'il avait en face de lui. J'étais amoureuse, je n'ai pas vu le danger", a-t-elle expliqué.

"Notre relation était chaleureuse, amoureuse et sans arrière pensée", a rectifié Carlos. "Je me suis lié à elle de façon involontaire, elle n'est pour rien dans cette histoire", a-t-il ajouté.