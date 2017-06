Jusqu'à trente mois de prison requis pour une fraude aux permis de conduire

Des peines allant jusqu'à trente mois de prison ont été requises, lundi, contre les organisateurs d'une fraude aux épreuves du permis de conduire, un trafic orchestré, en 2010 et 2011, au sein d'une auto-école de Marseille.

Le permis était vendu 3.000 euros, une tierce personne allant se présenter aux épreuves du code et de la conduite à la place du candidat officiellement inscrit auprès de la préfecture, à l'aide d'une fausse carte d'identité fabriquée pour l'occasion. Plusieurs noms du grand banditisme marseillais figuraient dans les fichiers de l'auto-école.

"J'étais prise à la gorge, l'auto-école était bancale et je ne voulais pas la voir fermer", s'est défendue Claude Evin, 60 ans, contre laquelle la peine la plus lourde, trente mois de prison, a été requise. C'est la 3e fois que cette patronne d'auto-école est jugée pour des faits de fraude à l'examen du permis de conduire, les premières infractions remontant à 1998.

Surnommée "La Chinoise", Claude Evin a indiqué qu'elle était menacée par des candidats qui demandaient le remboursement des sommes versées sans avoir obtenu le titre convoité. L'affaire avait été révélée par la dénonciation d'une femme qui, mécontente de ne pas avoir obtenu le permis malgré le versement de 3.000 euros, avait dérobé le fichier clients de l'auto-école, une monnaie d'échange afin d'obtenir un remboursement.

Une peine de deux ans de prison a été requise contre Toufik Chachoua, 41 ans, et Rafik El Keurti, 37 ans, patron d'une boucherie du centre de Marseille, considérés comme les gérants de fait de l'auto-école.

Déjà condamnés, ces deux prévenus étaient sous surveillance électronique au moment des faits. Même si l'enquête n'a recensé qu'une dizaine de cas où une tierce personne s'est substituée au candidat officiellement inscrit, ce n'est, aux yeux du procureur Guillaume Katawandja, qu'une "partie émergée de l'iceberg". Citant le nombre de 4.000 morts sur les routes chaque année, le magistrat a fait part de son "effroi" : "On va vous dire qu'il s'agit de pieds nickelés mais leur système relativement ingénieux a permis à des gens qui ne sont pas en capacité d'obtenir leur permis, qui ne sont en mesure de lire les panneaux de signalisation, de rouler librement."

Un moniteur âgé de 74 ans était également jugé pour avoir accompagné à l'examen des candidats qu'il savait ne pas être ceux dont le nom figurait sur les cartes d'identité qu'il remettait à l'inspecteur.

Une peine d'un an de prison a été réclamée contre lui ainsi qu'une interdiction d'exercer pendant cinq ans une activité en lien avec l'enseignement de la conduite. Des peines de six et dix mois de prison avec sursis ont été requises contre les petites mains de la fraude, deux femmes qui étaient allées passer les épreuves du code et de la conduite à la place des candidats inscrits, sans beaucoup de succès pour l'une d'elles qui a échoué à l'épreuve de conduite à quatre reprises.