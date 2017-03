La CGT perd sa première place: une "érosion inscrite dans la durée"

Pour Jean-François Amadieu, professeur en sciences sociales à Paris I, la perte de leadership de la CGT aux élections dans le privé s'inscrit dans une "tendance à l'érosion" de la centrale depuis plusieurs années, mais qui n'est pas forcément liée à son positionnement "contestataire".

La CFDT qui double la CGT, c'est un séisme ?

"Ce résultat n'est pas si surprenant, il ne change pas la pente qu'on observait depuis des années, avec une érosion de la CGT inscrite dans la durée. Il aurait pu y avoir un sursaut au printemps dernier avec le mouvement contre la loi travail, et à la faveur des dernières élections dans les TPE où la CGT s'en est pas mal sortie. Mais finalement rien n'a inversé une tendance au déclin, même dans le public (où la CGT reste numéro un). Ce déclin a été très marqué jusqu'au début des années 1990, s'est stabilisé jusqu'en 2005-2006, avant de reprendre.

Ce qui est intéressant n'est pas tant cet affaiblissement que les progrès conjugués de la CFDT, de l'Unsa et de la CFE-CGC, le pôle dit réformiste".

Faut-il y voir la sanction d'une ligne contestataire ?

"Il est difficile de lier ces résultats à une question de ligne, de dire que ce serait le positionnement contestataire qui génèrerait le déclin parce que quand on regarde l'opinion, ça n'est pas le cas. Je suis toujours frappé par ce décalage entre l'opinion publique et le vote: les organisations +réformistes+ progressent, la CGT - et FO - baissent, et en parallèle, les sondages sur les récents conflits du travail, les grèves, les manifestions, montrent une attitude très contestataire des Français et des salariés vis-à-vis des réformes, même sans se mobiliser directement. Et bizarrement, cette attitude ne se traduit pas dans les élections professionnelles.

L'affaiblissement de la CGT est davantage dû aux évolutions des caractéristiques de la main d'oeuvre, ainsi que des qualifications, comme l'atteste la progression de la CFE-CGC (la centrale des cadres). L'image de la CGT également est en cause, avec un certain vieillissement de ses militants. Elle paie peut-être aussi le fait d'avoir appelé à voter François Hollande en 2012, ce qui était finalement un peu baroque... et, syndicalement, difficile à porter".

Que montre la progression des +réformistes+ ?

"Lors de la dernière mesure en 2013, les réformistes étaient tout juste majoritaires. Cette année, leur renforcement est net et c'est une bonne nouvelle pour le dialogue social qui est menacé dans le contexte politique actuel: après le compromis sur l'assurance chômage, ça montre la capacité à trouver des signataires d'accords, et apporte un démenti à ceux qui veulent se dispenser des partenaires sociaux.

Mais dans la fonction publique, les réformistes ne sont pas majoritaires et la CGT reste puissante: le rapport de forces n'est pas de même nature. Or les dossiers chauds dans les prochains mois risquent d'être dans la fonction publique".

Propos recueillis par Juliette Collen