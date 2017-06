La Chine eldorado des livres francophones

La Chine, nouvel eldorado des auteurs francophones ? Oui si l'on s'en tient aux données communiquées jeudi par le Syndicat national de l'édition (SNE) soulignant que ce pays est le principal acheteur de droits de livres français... à condition qu'ils ne heurtent pas la censure.

Les statistiques dévoilées par le syndicat professionnel des éditeurs sont éloquentes. En 2016, plus de 2.100 titres ont été cédés à des éditeurs chinois.

C'est également en chinois que les traductions de titres français ont été les plus nombreuses l'an dernier. Il y a eu plus de livres français traduits en chinois que dans n'importe quelle autre langue. A titre d'exemple, seuls 836 titres français ont été traduits en anglais l'an dernier.

"En Chine, tout prend des proportions gigantesques. Cela fait exploser les compteurs", se félicite Pierre Dutilleul, le directeur général du SNE.

Tous les secteurs du livre sont concernés par l'appétence des Chinois pour les œuvres en français. "Ce sont surtout les ouvrages du fonds, les classiques" qui retiennent leur attention, explique à l'AFP Pierre Dutilleul.

Mais pas seulement. La semaine dernière, plusieurs éditeurs français (Plon, Actes Sud, Flammarion, Dargaud...) ont fait le déplacement à Shanghai pour la première opération "Shoot The Book" en Chine. Il s'agissait de convaincre des producteurs chinois d'acheter des droits d'adaptation de livres français pour le cinéma.

A l'automne dernier, la plupart des éditeurs français de livres pour la jeunesse ont participé pour la première fois à la Foire du livre jeunesse de Shanghai. Depuis 2015, la Chine est le premier acheteur de droits pour la littérature jeunesse française.

Certains auteurs français sont devenus des stars en Chine. C'est le cas notamment de Guillaume Musso et surtout de Marc Levy, "véritablement adulé" par les lecteurs chinois.

- Le revers de la médaille -

Mais la médaille a aussi son revers. Un célèbre auteur français, s'exprimant sous couvert de l'anonymat "pour protéger sa traductrice et son éditeur chinois", raconte que son livre, succès en France et traduit en chinois, a été interdit par les autorités communistes six mois après sa mise en vente.

"La directive des autorités chinoises a été brutale. Elles ont demandé à mon éditeur de détruire les livres en sa possession et de ne pas faire de réimpression", raconte l'écrivain à l'AFP.

"Dès la décision connue, mes livres se sont arrachés durant les quelques jours où cela était encore possible. Ma traductrice en a elle-même acheté cinq sur internet", dit en souriant le romancier. "Ma traductrice m'a raconté que c'était comme du temps de l'Union soviétique, en plus tendu".

Autre problème en vue pour les éditeurs français : les autorités chinoises ont annoncé ce printemps qu'elles entendaient réduire le nombre de livres jeunesse écrits par des auteurs étrangers et importés dans le pays, incitant les éditeurs chinois à publier des auteurs nationaux.

Cela risque "d'avoir un impact négatif sur le dynamisme de l'activité de cession de droits", a mis en garde le SNE.

Autre point soulevé par l'étude des éditeurs français, l'Allemagne n'a acquis qu'un peu plus de 800 titres français en 2016.

C'est une déception dans la mesure où la France est l'invitée d'honneur de la prochaine Foire du livre de Francfort en octobre prochain.

"L’invitation d’honneur de la France à la Foire de Francfort 2017 n’a pas eu l’effet escompté sur le dynamisme des échanges avec l’Allemagne : la part des contrats cédés à des éditeurs allemands dans le total (6,6%) a même baissé d’un point par rapport à 2015", a déploré le SNE.

Un avis nuancé par Paul de Sinety, commissaire général du pavillon français à Francfort qui voit dans ces statistiques plutôt le verre à moitié plein.

"Nous sommes en léger recul par rapport à 2015, mais cette année-là avait été marquée par un fort regain pour les livres français", dit-il à l'AFP.

Les éditeurs allemands demeurent les premiers acheteurs de fictions françaises et des auteurs comme Michel Houellebecq (invité à Francfort) sont aussi (voire davantage) populaires en Allemagne qu'en France.