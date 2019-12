La Corse coupée du continent par la tempête, des milliers de passagers en rade

Traversées en bateau annulées, ensemble des vols supprimés, milliers de passagers dans l'incertitude: à quelques jours de Noël, la Corse s'est retrouvée dimanche isolée, tous les transports vers et depuis le continent étant à l'arrêt en raison des intempéries.

"Les perturbations ont commencé vendredi soir et c'est allé crescendo", a témoigné Pasquine Albertini, chargée de communication de la compagnie maritime Corsica Linea qui assure de nombreuses dessertes entre l'île et le continent.

La forte houle et les vents violents rendent la navigation trop difficile, a-t-elle expliqué à l'AFP, "et les manoeuvres à quai impossibles dans certains cas".

La compagnie a d'abord avancé les départs prévus vendredi soir, puis annulé la plupart des traversées samedi. Pour dimanche, initialement, les traversées depuis Marseille jusqu'à la Corse devaient être maintenues, "mais on a finalement dû les supprimer aussi" en raison de forts vents, a indiqué Mme Albertini dimanche à la mi-journée.

Au total, 6.000 passagers de la Corsica Linea sont impactés par ces perturbations. Les rares traversées encore prévues dimanche ont été annulés dans la matinée, le port de Bastia a même totalement fermé.

Philippe Pothrat, qui devait se rendre vendredi soir avec sa femme et son fils à Toulon avec la compagnie concurrente Corsica Ferries, a vu son bateau reporté à... lundi soir. "On espère qu'il ne va pas être annulé car on doit arriver à Toulon le 24 au matin et ensuite on a six heures de route jusqu'en Bourgogne", a-t-il raconté à l'AFP.

- "Pont aérien lundi" -

Les voyageurs qui devaient se rendre sur le continent ou en Corse par avion sont aussi en galère. Samedi, l'aéroport d'Ajaccio, dont les pistes ont été inondées, a dû être évacué et ne pourra pas rouvrir avant lundi, au plus tôt, selon la préfecture.

Air Corsica, qui opère la quasi-totalité des vols en hiver en Corse, a annulé ses avions (50 vols au total) jusqu'à lundi. Les seules liaisons aériennes qui restaient, un Bastia-Nantes et un Bastia-Orly, opérées par la compagnie Volotea, ont été supprimées dimanche matin.

Jazmina Perez-Sanchez, qui habite Ajaccio avec ses deux enfants, juge la situation "stressante": le vol que devaient prendre son fils de 17 ans et sa fille de 15 ans pour rejoindre leur père à Bruxelles pour Noël, a été annulé, et "il n'y a qu'un vol par semaine pour Bruxelles".

"Ils sont très déçus car ils se réjouissaient de voir leur père et toute la famille. Ce sont des moments de retrouvailles rares", raconte-t-elle. "Moi aussi, je devais partir sur le continent pour Noël avec mon compagnon et on n'a pas pu partir car l'aéroport est fermé. On ne sait pas si on pourra voir ma belle-mère comme prévu", ajoute-t-elle.

Pour tenter d'acheminer tous les passagers en attente depuis samedi, Air Corsica organisera lundi "un pont aérien" au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Bastia-Poretta, indique la compagnie dans un communiqué. Une cinquantaine de vols supplémentaires devraient ainsi être mis en oeuvre, et des avions d'autres compagnies affrétés.

"On est conscients que la période est spéciale et on va tout faire pour reclasser un maximum de passagers lundi", assure de son côté Mme Albertini, de Corsica Linea. Les bateaux feront "une double rotation", a-t-elle ajouté: "On va réduire les temps d'escale pour qu'ils repartent aussitôt dans l'autre sens".