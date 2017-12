La Côte d'Azur aux heures de pointe, un sport de combat

De la Côte d'Azur, on connaît les palmiers, les estivants, moins les banlieusards, qui, comme Sophie Jacquard, n'ont qu'une obsession matin et soir: être à l'heure --un combat quotidien, souvent perdu d'avance.

Le magnifique bord de mer qu'on aperçoit du train ou de l'autoroute, Sophie Jacquard n'y pense même plus: "Je ne suis pas là pour faire du tourisme!", dit-elle, stoïque sur le quai de la gare Nice-Riquier, bâtie au 19e siècle pour acheminer les joueurs au casino de Monaco. Son train accuse 20 minutes de retard.

"Prendre la voiture au lieu du train? Avec le coût et les bouchons à l'entrée de Monaco, c'est pas mieux!", explique cette expert-comptable de 37 ans, dans le flot des 40.000 frontaliers employés en Principauté.

Coincée par les horaires de garderie de sa fille à Nice, elle vit l'oeil rivé à l'application SNCF "Gare en mouvement", arrive souvent en retard au travail et doit récupérer les heures pendant sa pause-déjeuner, ou le soir chez elle sur ordinateur: "Moi j'ai un patron compréhensif, mais il y a en a qui ont été licenciés pour des retards répétitifs".

De Marseille à Vintimille, tout le Sud-Est de la France jusqu'à l'Italie endure des aléas de transports quotidiens, avec un écho médiatique moindre que les problèmes de la région parisienne.

Tributaire d'un réseau vieillissant datant de Napoléon III, la circulation des trains est pénalisée par la présence d'une seule ligne sur la bande littorale, un rail dans un sens, un rail dans l'autre. Le projet de ligne nouvelle existe mais il attend un feu vert du gouvernement, pour une entrée en service éventuelle entre 2030 et 2050.

En attendant, les TER de Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont les plus en retard de France (16% contre 10% en moyenne) et c'est pire aux heures de pointe: les retards en semaine touchent 17% des trains de 06H00 à 08H00 et 22% à la sortie des bureaux, selon le premier bilan du transport ferroviaire de l'autorité de régulation Arafer publié en novembre.

- 'Miracle' -

L'indicateur de qualité de services qui tient compte des retards, annulations et déprogrammations est aussi le plus mauvais de l'Hexagone.

Le problème ne date pas d'hier, et ne se limite pas aux trains.

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Azur a estimé il y a quelques années l'impact des embouteillages quotidiens sur l'axe Cannes-Nice à une demi-journée perdue par mois et par personne en 2009. Une situation appelée à se dégrader en raison du nombre de poids lourds en transit sur l'A8 et d'un réseau secondaire vite saturé aux sorties d'autoroute, selon la CCI.

Monaco tente de résoudre le problème à sa manière. Chaque matin, les tunnels d'accès ferment pour régulation dès qu'il y a trop de véhicules. Grand réservoir d'emplois pour les Français et les Italiens, la Principauté a aussi innové en 2016 avec une loi favorisant le télétravail.

De son côté, la SNCF met les bouchées doubles après s'être fait taper sur les doigts par la région l'an dernier, quand les élus ont dénoncé unilatéralement la convention les liant, privant la compagnie publique de 50 millions d'euros sur un contrat d'environ 300 millions d'euros.

Les quais à Nice-Riquier ont été rallongés pour faire arriver des trains XXL, offrant 30% de places en plus depuis vendredi. Jeudi, la ligne rénovée Cannes-Grasse doit être inaugurée, avec en prime, un quai à dalles solaires testé pour la première fois en France.

La SNCF a aussi annoncé que les abonnés pourraient monter dans les trains italiens Thello pour 3 euros de plus par mois. Un "miracle" salué par Eric Sauri, jamais avare de tweets rageurs, parfois outranciers, contre la SNCF, avec son association les Naufragés du rail.

"De toute façon, il va aussi falloir penser les transports autrement. La plupart des gens qui vont à Monaco sont seuls dans leur voiture. Si on a de plus en plus de passagers, il faut penser covoiturage, parkings gratuits, etc", soupire un responsable SNCF.