La démographie médicale 2017 en chiffres

Age, effectifs, mode d'exercice: voici un tableau de la population médicale en France, qui compte 330,7 médecins pour 100.000 habitants selon l'Atlas 2017 de la démographie médicale publié jeudi par le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom).

- EFFECTIFS GLOBAUX:

290.974 médecins sont inscrits à l'Ordre national des médecins au 1er janvier 2017 (+1,8% en un an, + 15% en dix ans). Parmi eux, 215.941 sont en activité totale (médecins en activité régulière, ou remplaçants, ou temporairement sans activité).

- AGE:

Les médecins inscrits en activité régulière au tableau de l'Ordre sont âgés en moyenne de 51,2 ans. Ceux âgés de 60 ans et plus représentent 28% des effectifs, les moins de 40 ans 20% des effectifs.

- FEMINISATION:

La féminisation de la profession se poursuit: les femmes représentent 47% des médecins en activité régulière contre 38% en 2007.

- MODE DE REMUNERATION:

46,5% des médecins en activité régulière sont salariés, 42,8% en libéral et 10,7% pratiquent une activité mixte.

- RETRAITE

Le Cnom recense 75.033 retraités dont 16.853 en cumul emploi-retraite. En 2016, 6.208 médecins ont fait valoir leur droit à la retraite (+155% en dix ans).

- DENSITE MEDICALE

Huit régions (selon l'ancien découpage) ont une densité médicale supérieure à la moyenne. En tête, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), puis l'Aquitaine, le Limousin et Poitou-Charentes suivis de la Bourgogne et de la Franche-Comté. L'Ile-de-France arrive au cinquième rang des régions les plus denses.

Les DOM, à l'exception de la Réunion, sont à l'inverse les moins denses, suivis par les régions Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais et Picardie, Bretagne et Corse.

- MEDECINS DIPLOMES HORS DE FRANCE

Les médecins titulaires d'un diplôme européen ou extra-européen exerçant leur profession sur le territoire français sont au nombre de 22.619 (10.053 européens, soit 44,4%, et 12.566 extra-européens). Ils représentent 11,8% des médecins en activité régulière (+7,8 points par rapport à 2007).

- Parmi les médecins diplômés dans l'Union européenne, 42% ont obtenu leur diplôme en Roumanie (+659% en dix ans), devant la Belgique (16%)

- Les diplômes extra-européens ont été obtenus en Algérie pour 38%, devant la Syrie (11%).