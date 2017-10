La mère et le beau-père d'Angèle, fillette torturée et tuée, devant les assises

La mère et le beau-père d'Angèle, fillette de quatre ans tuée en septembre 2014 en Vendée, comparaissent à partir de lundi devant la cour d'assises, à La Roche-sur-Yon, pour des "actes de torture et de barbarie", notamment des brûlures et des morsures.

Jordane Dubois, 24 ans, et son ancien compagnon, David Pharisien, 29 ans, sont accusés des crimes de "torture ou acte de barbarie sur mineur de moins de 15 ans".

La mère d'Angèle, qui a reconnu avoir effectué une pression au niveau du cou de sa fille décédée par strangulation, mais réfute avoir voulu lui donner la mort, est également jugée pour "meurtre". Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Le corps d'Angèle avait été découvert le 8 septembre 2014, à peine trois semaines après l'emménagement de la fillette et de sa mère chez le nouveau compagnon de cette dernière, à Saint-Georges-de-Pointindoux, une commune située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de La Roche-sur-Yon.

- Des brûlures sur 35% du corps -

Les différentes lésions trouvées sur l'enfant, notamment les brûlures et les hématomes, avaient d'abord été expliquées comme résultant d'une chute dans les escaliers et d'une douche trop chaude.

L'autopsie avait mis en évidence de nombreuses traces de coups en divers points du corps, des morsures et des brûlures, allant du deuxième au troisième degré sur une surface corporelle de près de 35%.

Les coups, reconnus en garde à vue par la mère et son compagnon, et justifiés "par la turbulence et les désobéissances multiples" de la fillette, se seraient étalés sur trois semaines.

Les deux accusés se sont par contre toujours rejeté la responsabilité des douches brûlantes données par punition, occasionnant les graves brûlures sur le corps de l'enfant.

Lors du procès, "la question va se poser de savoir qui a fait quoi exactement, (...) ainsi que celle de l'alchimie entre eux deux qui aboutit si vite à ces violences", dès l'installation de la mère d'Angèle chez son compagnon, souligne Loïc Cabioch, qui défend Jordane Dubois.

David Pharisien "n'a jamais torturé cet enfant qu'il connaissait depuis quinze jours", martèle son avocat, Lee Takhedmit. "Il s'en veut d'avoir commis des violences et des punitions inadaptées, mais il a toujours nié les brûlures. (...) Il n'y a guère pour justifier le renvoi de mon client devant une cour d'assises que la parole de cette femme-là et celle-ci ne vaut rien, parce qu'elle a évolué à plusieurs reprises", poursuit-il.

"Entre la naissance d'Angèle et son arrivée en Vendée, il n'y a pas d'éléments de danger", pointe de son côté Me Cabioch.

Le père d'Angèle, sans nouvelle de sa fille après sa séparation avec Jordane Dubois, avait alerté en octobre 2011 les services sociaux du Val-de-Marne, où il vivait. Ce signalement avait donné lieu à une enquête, qui avait conclu à une absence de danger.

Le père s'est constitué partie civile au procès, tout comme trois associations de protection de l'enfance.

L'une d'elles, L'Enfant bleu, entend pointer "les dysfonctionnements" dans le suivi de la mère d'Angèle, placée jusqu'à sa majorité à l'aide sociale à l'enfance, met en avant l'avocate de l'association, Laurence Micallef-Napoly.

"Il nous paraît très inquiétant qu'on puisse laisser dans la nature une jeune femme de 18 ans avec un bébé de six mois, sans aucun suivi alors qu'elle était signalée comme vulnérable", déclare-t-elle.

Le verdict est attendu vendredi.