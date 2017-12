La Réforme de l'accès à l'université

Voici les principales mesures du projet de loi "relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants", qui vise notamment à supprimer le tirage au sort et réduire le taux d'échec en première année de fac, dont la première lecture s'est achevée jeudi à l'Assemblée.

L'ensemble du texte sera soumis au vote mardi dans l'hémicycle.

- Nouvelles modalités d'accès -

Le texte stipule que "le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat". Il met fin au tirage au sort dans les filières en tension.

Les bacheliers devront faire une préinscription sur la nouvelle plateforme Parcoursup qui remplacera la controversée APB (admission post-bac) à compter de janvier et devra regrouper l'ensemble des établissements d'ici 2020. Le candidat inscrira dix voeux maximum (contre 24 auparavant), sans ordre de préférence.

Chaque université traitera la demande d'inscription de manière personnalisée et répondra au vu des "attendus", compétences et connaissances requises pour être admis dans la filière souhaitée.

L’inscription pourra "être subordonnée à l’acceptation" des "dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement".

"Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil", les inscriptions seront prononcées "au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation".

Le recteur peut prendre en compte les situations particulières liées par exemple au handicap du candidat.

L’autorité académique doit réserver dans les formations de l'enseignement supérieur public un contingent minimal de places pour les meilleurs élèves.

Quotas de boursiers dans les filières sélectives, dont les classes préparatoires aux grandes écoles, fixé par l'autorité académique.

Pourcentage minimum de boursiers et maximum de bacheliers d'une autre académie dans les filières tendues.

- Sécurité sociale et santé -

Suppression du régime de sécurité sociale spécifique des étudiants et rattachement progressif au régime général à partir de la rentrée 2018. La cotisation forfaitaire de 217 euros dont étaient redevables les étudiants (boursiers exceptés) disparaît.

Les étudiants auront un représentant au conseil d'administration de l'assurance maladie.

Rapport dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi sur l’accès aux soins des étudiants.

Les établissements d’enseignement supérieur devront mettre en place un régime spécial d’étude de plein droit pour les étudiantes enceintes.

- Contribution "vie étudiante" -

Instauration d’une contribution "vie étudiante" destinée à favoriser l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif. Le montant unique est fixé à 90 euros alors que le texte prévoyait initialement qu'il varie en fonction du cycle.

Seront redevables de cette contribution tous les élèves et étudiants lors de leur inscription à une formation initiale de l’enseignement supérieur, boursiers exceptés. Les étudiants demandeurs d’asile, ou bénéficiant du statut de réfugié sont aussi exonérés.

- Année de césure -

Le texte donne une base législative à l’année de césure, qui consiste à interrompre ses études pour mener à bien un projet – personnel, professionnel, associatif, ou même universitaire.

"Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement, pour une durée maximale d'une année universitaire" sa présence dans l’établissement. Une convention entre l'étudiant et l'établissement définit "l’objet et les finalités de cette suspension de formation et les modalités de restitution de l’expérience acquise".

- Bilan de la loi -

Avant le 31 octobre 2020, le gouvernement remettra au Parlement un rapport présentant le bilan de la loi.