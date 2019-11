La tempête Amélie balaye la côte atlantique, 140.000 foyers sans électricité

Mer déchaînée, rafales à plus de 160 km/h, axes routiers coupés par des arbres: Amélie, première tempête de l'automne, a balayé la façade atlantique privant dimanche 140.000 foyers d'électricité alors que le Sud-Est a souffert de fortes pluies et d'inondations.

A la mi-journée, les services de secours ont fait état de trois blessés légers -dont un hospitalisé- dans les Pyrénées-Atlantiques, victimes notamment de chutes de branches, a indiqué la préfecture.

Selon Météo France, des rafales de vent à 163 km/h ont été enregistrés sur le littoral au Cap Ferret (Gironde), 148 km/h à Messanges (Landes) 146 km/h à Belle-Ile, 139 km/h à l'Ile-de-Ré, 138 km/h à Biscarrosse (Landes) et l'Ile d'Yeu. Le vent a aussi soufflé très fort à l'intérieur des terres, avec 121 km/h à Bordeaux.

"La Vendée est sortie de la vigilance mais quatorze départements restent en orange pour le vent", a communiqué l'organisme en fin de matinée soulignant que la vigilance devait être levée prochainement pour les départements du littoral.

La tempête "progresse vers l'intérieur et perd lentement de la vigueur", a précisé Météo France rappelant que la Corse-du-Sud et les Alpes-Maritimes étaient toujours de leur côté en "vigilance pluie-inondation et orages".

Environ 140.000 clients étaient privés d’électricité dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Dordogne, en Charente-Maritime, en Charente, la Gironde étant le département le plus impacté (45.000 foyers), a indiqué à l'AFP le réseau de distribution d'électricité Enedis.

"La situation reste évolutive, les équipes Enedis sont mobilisées sur le terrain", selon un porte-parole.

Sur la côte atlantique, ou Amélie a soufflé en deux temps, aux premières heures de dimanche puis de nouveau après l'aube, les pompiers ont comptabilisé près de 200 interventions dans les Pyrénées-Atlantiques, plus de 150 en Gironde, 145 en Vendée, plus d'une centaine dans les Landes, en Charente-Maritime, notamment.

- Naufragés de la route secourus -

L'essentiel des interventions portait dans le Sud-ouest sur des chutes d'arbres sur les voies, des câbles électriques à terre, des mises en sécurité de biens, bâchages de toitures. Mais dans les Landes 47 personnes ont été évacuées d'un camping à Aureilhan et mise à l'abri. A Mimizan, la toiture du casino s'est effondrée.

De nombreux axes de circulation, surtout secondaires, étaient par ailleurs coupés, obstrués par des arbres tombés sur la voie. Ainsi 93 arbres sur des routes en Vendée, 35 dans le Morbihan.

En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs trains TER ont été annulés ou reportés jusqu'en milieu de matinée au moins, la SNCF indiquant avoir surtout "des mesures de précaution en supprimant certains trains ou parcours pour faire des reconnaissances". Mais "les perturbations sont limitées à ce stade", a indiqué un porte-parole.

Dans le Sud-Est l'impact des intempéries a été plus localisé mais pas moins spectaculaire. Les pompiers des Bouches-du-Rhône ont effectué 180 interventions entre 23H30 et 3H00, là encore sans victime à déplorer. A Vitrolles, un camp de gens du voyage de plus de 100 personnes a en partie été évacué.

A Marignane, à environ 20 km de Marseille, des quartiers ont cumulé 50 mm d’eau en 3 heures, et deux cours d'eau, la Cadière et le Raumartin, ont débordé et se sont déversés dans la ville.

Une trentaine d'automobilistes coincés dans leur voiture ont du être secourus dans la nuit par les pompiers, selon le maire Eric le Dissès. Des habitants, des commerçants, ont également vu leurs caves et rez-de-chaussée inondés, et ont du être évacués, mais avaient regagné leurs habitations dimanche.

Dans les Alpes-Maritimes les interventions pour locaux inondés ont été concentrées sur Nice. Vers 02H00, les pompiers ont réalisé 30 interventions en une heure sur la ville, notamment la mise en sécurité de 13 "naufragés de la route".

Les autoroutes A7, dans les deux sens de circulation, et A51 dans le sens Marseille/Aix-en-Provence ont été momentanément fermées.

burs-pbl/spi